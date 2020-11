Barbara Stöckl im Gespräch mit Heide Schmidt, Moša Šišic, Eva Pinkelnig und Gunkl

In „Stöckl.“ am 5. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 5. November 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Juristin und Ex-Politikerin Heide Schmidt, Geiger Moša Šišic, Skispringerin Eva Pinkelnig und Kabarettist Gunkl zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Natürlich hätte ich lieber eine andere politische Vergangenheit. Aber ich distanziere mich nicht. Ich habe vor allem viel gelernt“, sagt die ehemalige FPÖ-Politikerin Heide Schmidt. Als Stellvertreterin des Bundesparteiobmanns Jörg Haider machte sie in den 1990ern Karriere. Doch die Juristin distanzierte sich schließlich und gründete nach dem Bruch ihre eigene Partei, das Liberale Forum. In „Stöckl.“ gibt sie ganz persönliche Einblicke in ihren Werdegang und erzählt, was es für sie bedeutet hat, als Kind sudentendeutscher Vertriebener geboren worden zu sein.

Moša Šišic entstammt einer serbischen Roma-Geigerdynastie. Bereits mit fünf Jahren erlernte er von seinem Vater die ersten Takte auf der Geige, die bis heute seine große Liebe geblieben ist. Neben seinen internationalen Erfolgen und Auftritten mit heimischen Größen wie Harri Stojka arbeitet er auch in einem ganz bodenständigen Beruf: als Hausmeister betreut er ein Haus in Wien Mariahilf.

Skispringerin Eva Pinkelnig hat eigentlich eine Ausbildung als Erzieherin gemacht, bevor sie mit 24 Jahren ihre Skisprung-Karriere startete. In der vergangenen Weltcupsaison startete sie so richtig durch, obwohl ihr nach zwei schweren Stürzen im Jahr 2016 bereits das Karriere-Ende prophezeit worden war. In der schwierigen Zeit hat ihr vor allem der Glaube an Gott geholfen.

Mit Gott kann Kabarettist Gunkl bekanntlich wenig anfangen. Er verlässt sich auch in seinem neuen Programm „So und anders“ lieber auf die Erkenntnis und die Lust an der Logik – und YouTube-Tutorials. Dort schaut er sich stundenlang Videos über Schmiedehandwerk und Metallverarbeitung an.

