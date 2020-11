Wölbitsch: Neue Stadtregierung muss Parallelgesellschaften, Radikalisierung und Extremismus bekämpfen

Neue Volkspartei Wien verurteilt dramatischen Anschläge – Dank an Einsatzkräfte und Mitgefühl mit Opfern, Verwundeten und Angehörigen

Wien (OTS) - Als „widerwärtigen und dramatischen Angriff auf unsere Freiheit, unsere Werte und unsere Lebensweise“ verurteilt Stadtrat Markus Wölbitsch nach der Gedenksitzung im Rathaus den Terrorakt im Herzen Wiens. „Unser Grundbedürfnis nach Freiheit und Sicherheit wurde mit diesen feigen Anschlägen massiv erschüttert. Aber Demokratie und Freiheit sind stärker als Terror und Gewalt.“

„Unser Mitgefühl gilt den Opfern, den Verwundeten und Angehörigen. Jetzt muss erst recht gelten: Zusammenhalt, Geschlossenheit und Kampf dem Terror", so Markus Wölbitsch. "Großer Dank gilt den Einsatzkräften, die für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener sorgen. Die Wiener Polizei hat bewiesen, dass wir uns auch in gefährlichen Krisensituationen auf sie verlassen können.“

Für die künftige Politik und neue Stadtregierung in Wien fordert die neue Volkspartei mehr Realismus ein. "In der Wiener Integrationspolitik ist eine Kehrtwende notwendig. Denn wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir erwarten, dass in den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen klare Zeichen gesetzt werden, um Parallelgesellschaften, Radikalisierung und Extremismus zu bekämpfen. Für diese notwendigen Maßnahmen stehen wir für eine Zusammenarbeit über die Parteigrenzen jederzeit zur Verfügung.“

