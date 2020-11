Start Publikumswahl für das beste Wissenschaftsbuch des Jahres

Wien (OTS) - Ab sofort ist die Öffentlichkeit wieder aufgerufen, für das jeweils beste Wissenschaftsbuch 2021 in vier Kategorien abzustimmen. Eine Fachjury unter Mitwirkung einer Kinderjury in der Kategorie Junior hat die Nominierungen vorgenommen und legt diese nun dem Publikum vor. Die Wahl läuft bis 11. Jänner 2021. „Das beste Wissenschaftsbuch des Jahres" ist eine Aktion des Bundesministeri-ums für Bildung, Wissenschaft und Forschung gemeinsam mit dem Magazin "Buchkultur" und der österreichischen Buchbranche. Wissenschaftsminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann freut sich, „dass damit die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf das wissenschaftliche Sachbuch, auf die For-scherinnen und Forscher sowie nicht zuletzt auf das Lesen selbst gelenkt wird.“

In vier Kategorien stehen diesmal folgende Bücher zur Wahl:

* Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaft:

Bregman, Rutger: Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit, Rowohlt.

Rathkolb, Oliver: Schirach. Eine Generation zwischen Goethe und Hitler, Molden.

Schipper, Mineke: Mythos Geschlecht. Eine Weltgeschichte weiblicher Macht und Ohnmacht, Klett-Cotta.

Schröder, Martin: Wann sind wir wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern, Geld, C. Bertelsmann. Taschwer, Klaus/Huber, Andreas/Erker, Linda: Deutscher Klub. Austro-Nazis in der Hofburg, Czernin.

* Naturwissenschaft/Technik:

Brand, Adele: Füchse. Unsere wilden Nachbarn, C. H. Beck.

Hofmann, Thomas: Abenteuer Wissenschaft. Forschungsreisende zwischen Alpen, Orient und Po-larmeer, Böhlau.

Laufmann, Peter: Der Boden. Das Universum unter unseren Füßen, C. Bertelsmann.

Sheldrake, Merlin: Verwobenes Leben. Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beein-flussen, Ullstein.

Weß, Ludger: Winzig, zäh und zahlreich. Ein Bakterienatlas, Matthes & Seitz.

* Medizin/Biologie:

Condemi, Silvana/Savatier, François: Der Neanderthaler – unser Bruder. 300.000 Jahre Geschichte des Menschen, C.H. Beck. Glaubrecht, Matthias: Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten, C. Ber-telsmann.

Hartmann, Martin: Vertrauen. Die unsichtbare Macht, S. Fischer. King, Charles: Schule der Rebellen. Wie ein Kreis verwegener Anthropologen Race, Sex und Gender erfand, Hanser.

Tomasello, Michael: Mensch werden. Eine Theorie der Ontogenese, Suhrkamp.

* Junior-Wissen:

Hoare, Ben: Wundervolle Welt der Natur, Dorling Kindersley. Drösser, Christoph: 100 Kinder, Gabriel Verlag.

Gladysz, Katarzyna/Wajs, Joanna/Kucharska, Nikola: Ausgestorben. Das Buch der verschwundenen Tiere, Ravensburger.

Niebius, Maria-Elisabeth/Klanten, Robert/Thomas, Isabel/Honigstein, Raphael/Olejniková, Daniela: Zählen, Rechnen, Messen. Wie Zahlen uns helfen, die Welt zu verstehen, Kleine Gestalten.

Wolfsgruber, Linda: Die kleine Waldfibel, Kunstanstifter.

Details zur Wahl: Alle Informationen rund um die Wahl finden sich im Internet unter

www.wissenschaftsbuch.at, hier kann man auch online seine Favoriten wählen. Ab Mitte Novem-ber ist im Buchhandel und in vielen Büchereien das Sonderheft zur Wahl mit ausführlichen Be-schreibungen zu den nominierten Büchern und dem Stimmzettel zur Wahl erhältlich. Zusätzlich präsentieren zehn Büchereien in ganz Österreich in Ausstellungen alle Bücher der Shortlist.

