DIVERSITY CAMPUS: Neue E-Learnings für Vielfalt, Inklusion & Gleichbehandlung im Unternehmen

Mit dem „Diversity Campus“ gibt es jetzt eine fundierte, flexible Plattform für wirkungsvolle Lernerfahrungen zu gesellschaftlicher Vielfalt in der Unternehmenswelt.

Immer mehr Unternehmen kommen mit dem Wunsch auf uns zu, Ihre Führungskräfte zu Diversity-Themen zu schulen. Am besten gleich alle Mitarbeitenden, aber dazu fehlten bisher durchdachte Angebote Peter Rieder, Diversity Think Tank Consulting GmbH 1/2

Mit unseren schlüsselfertigen E-Learnings und einem Rundum-Masterplan je nach Bedarf und Budget wird jetzt ein umfassendes gemeinsames Verständnis von Vielfalt im gesamten Unternehmen möglich Manuel Erkan Bräuhofer, Diversity Think Tank Consulting GmbH 2/2

Wien (OTS) - „ Immer mehr Unternehmen kommen mit dem Wunsch auf uns zu, Ihre Führungskräfte zu Diversity-Themen zu schulen. Am besten gleich alle Mitarbeitenden, aber dazu fehlten bisher durchdachte Angebote “, so Diversity-Campus-Gründer Peter Rieder. „ Mit unseren schlüsselfertigen E-Learnings und einem Rundum-Masterplan je nach Bedarf und Budget wird jetzt ein umfassendes gemeinsames Verständnis von Vielfalt im gesamten Unternehmen möglich “, ergänzt Co-Gründer Manuel Erkan Bräuhofer.

Der neu geschaffene „Diversity Campus“ unterstützt Unternehmen bei der wirkungsvollen Durchschulung und Sensibilisierung ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter*innen zu Themen rund um Diversität, Inklusion und Gleichbehandlung. Ob via E-Learning oder im Seminarraum: Ziel aller Trainings ist ein bewusster Umgang mit Vielfalt am Arbeitsplatz und im gesamten Personalwesen – von der Einhaltung rechtlicher Pflichten zur Gleichbehandlung bis hin zum einheitlichen Verständnis von Diversität als Erfolgsfaktor in allen Unternehmensprozessen.

Wirkungsvolles Lernen als durchdachte Gesamtlösung

Den erfahrenen Expert*innen des Diversity Campus gelingt es, die Lerninhalte und Rechtsgrundlagen anhand effektvoller Übungen zu verankern. Denn eine persönliche Reflexion der Lernenden ist zentral, um verfestigte Vorurteile aufzuspüren und Widerstände abzubauen. Für den wirkungsvollsten Lerneffekt begleiten die Expert*innen des Diversity Campus den kompletten Lernzyklus des Unternehmens je nach Bedarf: vom Kick-off des E-Learnings im technischen Komplettpaket bis zum Transfer des Gelernten in die Unternehmenspraxis und -kultur. Klassische Seminare oder Live-Webinare werden punktgenau eingesetzt, um Lernerfahrungen in der Gruppe abzurunden und offene Themen unternehmensspezifisch zu klären. „Train-the-Trainer“-Module ermöglichen darüber hinaus den professionellen und kostengünstigen Roll-out interner Schulungen zu Diversity-Themen.

E-Learnings als flexible Basis

Die E-Learnings sind das Herzstück für eine flexible, durchgängige Schulung mit Qualitätsgarantie: E-Learnings zu Diversity Basics, Gleichbehandlung, Sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und Unconscious Bias können bereits in einer kostenfreien Live-Demo begutachtet und noch heuer gebucht werden. Mindestens vier weitere E-Learnings kommen 2021 hinzu.

Aktuell am Curriculum des DIVERSITY CAMPUS

Die ersten vier Themen sind bereits im E-Learning-Format erhältlich:

Diversity Basics

Gleichbehandlung statt Diskriminierung

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Unconscious Bias

Diskriminierungsfreies Recruiting

Women Empowerment

Interkulturelle Kompetenz

Vier Generationen unter einem Dach

Inclusive Leadership

Rückfragen & Kontakt:

Diversity Campus / Diversity Think Tank Consulting GmbH

Manuel Bräuhofer, Geschäftsführender Gesellschafter

Ziegelofengasse 31, 1050 Wien

Tel.: 01/908 96 35

E-Mail: m.braeuhofer @ diversitythinktank.at

Internet: www.diversitycampus.eu