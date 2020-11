younion-Kärnten: Erfolge für Gemeindebedienstete

Pflegekräfte in Sozialhilfeverbänden bekommen bis zu 3.018 Euro brutto mehr

Wien (OTS) - Seit Jahren kämpft younion _ Die Daseinsgewerkschaft für eine Angleichung der Löhne für Pflegekräfte in den Kärntner Sozialhilfeverbänden. Nun wurde es von der Landesregierung beschlossen.++++

Rund 100 diplomierte Pflegefachkräfte und rund 230 Pflegeassistenzkräfte profitieren von dem sozialpartnerschaftlichen Erfolg. Durchschnittlich erhält eine diplomierte Pflegefachkraft 3.018 Euro brutto mehr im Jahr. Bei Pflegeassistenzkräften beträgt das Plus rund 2.035 Euro brutto im Jahr.

Franz Liposchek, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft in Kärnten: „Wir haben viele sozialpartnerschaftliche Gespräche geführt und sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet, darum freut mich das Ergebnis besonders. Es handelt sich auch nicht um eine einmalige Prämie, sondern um eine dauerhafte Zulage. Das Plus werden meine Kolleginnen und Kollegen deutlich im Börsl spüren.“

Neben dem monetären Erfolg, gibt es auch eine Verbesserung bei der Wiedereingliederungsteilzeit. MitarbeiterInnen in Gemeinden können künftig nach mindestens sechswöchiger Dienstverhinderung wegen Krankheit oder Unfall beantragen, dass die regelmäßige Wochendienstzeit bis zur Hälfte reduziert wird - und das bis zu sechs Monaten lang.

Franz Liposchek abschließend: „Unser klares Ziel für das Kärntner Gemeindedienstrecht ist eine Attraktivierung auch für jüngere KollegInnen. Sehr viele Gemeindebedienstete gehen in den kommenden Jahren in Pension, die Suche nach Neueinsteigern wird nicht leicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir in der Sozialpartnerschaft noch viel erreichen werden. Die Gespräche finden auf Augenhöhe statt und sind von Fairness geprägt.“

