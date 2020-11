Stephansdom: Trauergottesdienst mit Kardinal Schönborn um 18 Uhr

Gemeinsames Gebet für die Terroropfer mit Vertretern der Kirchen und Religionen - Auch politische Spitzenvertreter im Dom - ORF 2 und "radio klassik Stephansdom" übertragen live

Wien (KAP) - Kardinal Christoph Schönborn wird am Dienstagabend um 18 Uhr im Wiener Stephansdom einem Trauergottesdienst für die Opfer des Terroranschlags vom Montag vorstehen. An dem Gottesdienst werden auch Vertreter der anderen christlichen Kirchen im Land sowie des Islams und des Judentums teilnehmen. Die evangelischen Kirchen werden vom lutherischen Bischof Michael Chalupka vertreten, die orthodoxen Kirchen von Metropolit Arsenios (Kardamakis). Auch der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, wird teilnehmen. Die Israelitische Kultusgemeinde wird durch Vizepräsidentin Claudia Prutscher vertreten sein.

Von Seiten der Politik werden an erster Stelle Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet, weiters u.a. auch Vizekanzler Werner Kogler, Kultusministerin Susanne Raab, weitere Mitglieder der Bundesregierung, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

Aufgrund polizeilicher Sicherheitsbestimmungen und der geltenden Corona-Maßnahmen ist die Möglichkeit der Mitfeier stark eingeschränkt, wie die Erzdiözese Wien mitteilte. Damit aber alle Menschen im Land mitfeiern können, überträgt der ORF den gesamten Gottesdienst live ab 18 Uhr auf ORF 2. Auch "radio klassik Stephansdom überträgt den Trauergottesdienst aus dem Stephansdom um 18 Uhr live. "radio klassik Stephansdom" sendet in Wien analog terrestrisch auf 107,3 MHz, in Graz auf 94,2 MHz und ist österreichweit über DAB+ zu empfangen; weiters auch im Internet:

https://radioklassik.at/.

Medienvertreter, die im Stephansdom dabei sein möchten, benötigen unbedingt eine Akkreditierung. Die beschränkten Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben: media @ edw.or.at.

