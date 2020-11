Erzbischöfe von Paris und München erschüttert über Anschlag in Wien

Münchner Kardinal Marx: Nicht zuzulassen, "dass religiös verbrämter Hass Leben und Glauben zerstört"- Kölner Kardinal Woelki: "Terror durch nichts zu rechtfertigen" - Auch Pariser Erzbischof Aupetit versichert Kardinal Schönborn seine Verbundenheit mit Opfern, Angehörigen und allen Menschen in Wien

Wien/München/Paris (KAP) - Religionsvertreter in mehreren Ländern, unter ihnen die Erzbischöfe von Paris und München, haben mit Entsetzen und Abscheu auf den Anschlag in Wien reagiert. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx verurteilte in einem an den Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn gerichteten Kondolenzschreiben (Dienstag) die "furchtbare und abscheuliche Tat, die in blasphemischer Weise religiöse Motive für Terror missbraucht". Es gelte, nicht zuzulassen, "dass religiös verbrämter Hass Leben und Glauben zerstört", so Marx in dem Kathpress vorliegenden Schreiben. Die größte Blasphemie sei der Missbrauch des Namen Gottes für Hass und Gewalt. Gerade in einer solchen Situation "müssen wir als Kirche ein Zeichen des Miteinanders und des Dialogs der Religionen setzen", so der Münchner Erzbischof.

Wie Marx brachte auch der Pariser katholische Erzbischof Michel Aupetit gegenüber Kardinal Schönborn seine Verbundenheit mit den Opfern, Angehörigen und allen Menschen in Wien zum Ausdruck. In einem Schreiben versicherte er dem Wiener Erzbischof die Unterstützung und Freundschaft der Diözese Paris und Frankreichs angesichts des Terrors. "Auch wir sind uns dieser Barbarei bewusst, und wir wissen, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen", betonte Aupetit. Er kündigte an, in Paris die Messe im Gedenken an die Oper des Anschlags in Wien zu feiern.

