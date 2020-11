FP-Haslinger: Wiener Polizei leistet professionelle Arbeit bei Terrorbekämpfung

Viele Polizisten traten freiwillig ihren Dienst an

Wien (OTS) - „Der abscheuliche Terrorakt zeigt nicht nur die Verletzlichkeit einer weltoffenen Gesellschaft, sondern er hat uns auch vor Augen geführt, dass die Wiener Polizei hervorragende Arbeit in Extremsituationen leisten kann“, so der Sicherheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Gerhard Haslinger.

So wurden nicht nur Unbeteiligte geschützt, sondern auch mit dem gefährlichen Täter, der wahllos auf Passanten und Lokalgäste schoss, aktiv die Konfrontation gesucht. Leider wurde dabei ein Polizist angeschossen und schwer verletzt. Bei einem weiteren Feuergefecht konnte schließlich der Terrorist von WEGA-Bamten erschossen werden. Durch dieses engagierte Einschreiten konnte der Täter relativ rasch ausgeschaltet und somit weitere Opfer verhindert werden.

Dieser Einsatz hat aber auch die große Solidarität in der Kollegenschaft bewiesen, denn nach Bekanntwerden des Terroraktes sind hunderte Polizistinnen und Polizisten freiwillig in den Dienst gekommen, um am Einsatz mitzuwirken.

„Unser Dank gilt all den Einsatzkräften, die in dieser Nacht ihr Leben riskiert haben, um das Leben anderer zu schützen. Zu hoffen ist auch, dass sich der verletzte Beamte bald von seiner schweren Verletzung erholen wird, wie auch die weiteren Opfer dieser Terrornacht in Wien“, betont Haslinger.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

www.fpoe-wien.at