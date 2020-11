Tanner: „Bundesheer ist bereit und unterstützt Polizei“

Jagdkommando und Militärpolizei in erhöhter Bereitschaft

Wien (OTS) - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigt sich tief betroffen nach dem Terroranschlag der vergangenen Nacht in der Wiener Innenstadt.

„Ich bin zutiefst betroffen vom Terroranschlag, der gestern unsere Bundeshauptstadt erschüttert hat. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer dieses feigen und hinterhältigen Anschlages.



Das Bundesheer hat noch in der Nacht vollständig den Objektschutz in Wien übernommen und unterstützt und entlastet damit die Polizei. Das Jagdkommando wurde alarmiert und hält sich für Aufträge in einer Wiener Kaserne bereit; dazu wurden auch gepanzerte Fahrzeuge bereitgestellt. Ebenso wurde die Militärpolizei in einer Wiener Kaserne zusammengezogen.



Wir sind im ständigen Austausch mit dem BMI und werden keinen Millimeter von unserem Rechtsstaat weichen.“



