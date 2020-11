Storyclash: 1,8 Millionen Euro für Social Media Monitoring Software

Wien (OTS) - Mit dem OÖ HightechFonds und A Round Capital aus München konnte Storyclash zwei neue Investoren an Bord holen. Auch die bestehenden Investoren aws Gründerfonds, Speedinvest und Michael Grabner Media beteiligten sich an der Runde über insgesamt 1.800.000 Euro.

Top-Brands aus ganz Europa vertrauen auf Storyclash

Das Linzer Start-up vereint in seiner Software Daten aus Millionen von Social-Media-Posts weltweit. Mit innovativen Lösungen für Social-Media-Teams, etwa zum Tracken von Influencer-Kampagnen, hat sich Storyclash einen Namen gemacht und bereits zahlreiche Großkunden gewonnen. Dazu zählen große Brands aus den unterschiedlichsten Branchen wie etwa Vodafone, Kaufland, Daimler, Adidas und comdirect. Auch der schwedische Textilkonzern Gina Tricot setzt auf Storyclash, um seine Influencer-Aktivitäten zu messen: “You are ten steps behind in your influencer strategy if you have not seen the power of Storyclash”, meint Martin Kalasho, Influencer Marketing & Collab Brand Manager bei Gina Tricot.

Am Puls der Zeit

Warum Storyclash auch international auf sich aufmerksam machen konnte, liegt an der raschen Umsetzung von aktuellen Social Media Trends. Sowohl Instagram Stories, inklusive Texterkennung, als auch TikTok sind im Produkt verfügbar. Ein wertvolles Feature sind zudem die plattformübergreifenden Reports, die jederzeit Live-Daten ausgeben. Damit lässt sich der Marketing-Wert auch für aufwändige Kampagnen und Social-Media-Aktivitäten messen.

“Storyclash hat eine beeindruckende Wachstumsstory hingelegt und hat das Potential, mit dem frischen Kapital noch stärker zu wachsen. Die steigende Bedeutung von Social Media bringt mit sich, dass Marken mehr Transparenz darüber brauchen, was dort vorgeht. Nur so lassen sich Marketing-Budgets in Zukunft sinnvoll steuern.”, erläutert Thomas Meneder vom OÖ HightechFonds die Gründe für sein Investment.

100% Wachstum auch in Coronazeiten

Die generierten Mittel aus dem Investment fließen direkt ins weitere Wachstum des Unternehmens. “Ziel ist, weiterhin unser Wachstum jährlich zu verdoppeln”, so die Devise von CEO und Gründer Andreas Gutzelnig. Auch im Corona-Jahr bleibt das Team der Linzer Software-Schmiede, das mittlerweile über 25 Mitarbeiter umfasst, auf Wachstumskurs. Zudem macht Storyclash als attraktiver Arbeitgeber auf sich aufmerksam. Mit innovativen Benefits, wie beispielsweise zusätzlichen Urlaubstagen im Sommer ("Storyclash Sunny Fridays"), werden die Mitarbeiter zusätzlich wertgeschätzt und motiviert. Die interne Teamzufriedenheit steht ganz klar im Fokus.

Über Storyclash

Storyclash ist eine Software, die weltweit relevante Social-Media-Aktivitäten und die zugehörigen Metriken aufzeichnet. Mit Hilfe dieser umfangreichen Live-Daten können Social Media-Teams ihren Markenwert auf relevanten Social-Media-Plattformen erhöhen, den Wert ihrer Influencer-Kampagnen messen, sich mit der Branche vergleichen und neue Content Trends entdecken.

