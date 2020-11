US-Wahlnacht im ORF: 12 Stunden non-stop live in ORF 2

Start mit „ZIB 2 Spezial“ um 22.00 Uhr am 3. November, dann durchgehend bis 9.30 Uhr am 4. November

Wien (OTS) - Wohl keinem Wahlgang der letzten Jahrzehnte blicken nicht nur politische Beobachter/innen so gespannt entgegen wie der Wahl des US-Präsidenten, die – nach europäischer Zeit – in der Nacht von 3. auf 4. November 2020 stattfindet und von der man heute noch gar nicht weiß, ob in den Morgenstunden auf Grund der via Briefwahl abgegebenen Stimmen schon eine Entscheidung feststeht. Der ORF widmet dem Duell Donald Trump vs. Joe Biden in ORF 2 eine zwölfstündige Non-Stop-Live-Übertragung, die am Dienstag, dem 3. November, um 22.00 Uhr mit einer „ZIB 2 Spezial“ mit Armin Wolf beginnt und ab 0.00 Uhr direkt von der Wahl berichtet. Um 9.30 Uhr geht die ORF-Live-Berichterstattung dann fürs erste zu Ende, ehe es am Mittwoch, dem 4. November, ab 20.15 Uhr in ORF 2 mit einer „ZIB Spezial“ und danach mit „WELTjournal Spezial“-Ausgaben, der „ZIB 2“ und einem „Runden Tisch“ mit weltweiten Reaktionen und Hintergrundberichten weitergeht.

Der Fahrplan in ORF 2

Der lange US-Wahlabend beginnt um 22.00 Uhr in ORF 2 mit einer auf zwei Stunden verlängerten „ZIB 2 Spezial“, moderiert von Armin Wolf aus dem Newsroom in Wien. Reportagen und Stimmen aus dem ganzen Land sowie Berichte über den Verlauf des Wahltages werden von Schaltungen zu den Korrespondentinnen und Korrespondenten in Washington und in die Hauptquartiere der Kandidaten abgerundet.

Um 0.00 Uhr übernimmt Nadja Bernhard für die Wahlnacht. In einer rund siebenstündigen Sondersendung wird die Wahl aus vielen Blickwinkeln betrachtet. „ZIB“-Auslandschef Andreas Pfeifer analysiert die neuesten Entwicklungen im Studio, die Korrespondenten in den USA, Hannelore Veit, David Kriegleder und Christophe Kohl, stehen für Schaltungen bereit. Johannes Marlovits wird mit Hilfe von Grafiken die Ergebnisse an der VIDI Wall präsentieren. Wann immer ein neues Ergebnis bekannt wird, wenn also ein Staat entschieden ist, werden die Zuseherinnen und Zuseher umgehend informiert. In dieser Wahlnacht geht es aber nicht nur um den Präsidenten, sondern auch um das US-Parlament: Das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats werden neu gewählt. Auch diese Ergebnisse entscheiden über den künftigen Kurs des Landes mit.

In der der Wahlnacht versuchen zahlreiche Reportagen aus den USA die Stimmung und den Zustand des Landes zu erklären und stellen das komplizierte Wahlsystem und die Kandidaten mit ihren Vizes vor. ORF-Reporterinnen und -Reporter berichten von den Hauptquartieren der beiden Konkurrenten und aus den Swing States, jenen umkämpften Staaten, die diese Wahl entscheiden werden. Gaby Konrad widmet sich dem Team von Joe Biden, Rosa Lyon jenem von Donald Trump. Roland Adrowitzer ist im vielleicht vorentscheidenden Swingstate Florida, Thomas Langpaul in Washington unterwegs.

Auch die Rolle der USA in der Welt wird thematisiert, ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten rund um den Erdball melden sich mit einer Einschätzung, wie die Trump-Jahre die internationale Gemeinschaft verändert haben.

Vertieft werden all diese Themen an einem „Runden Tisch“ mit Barbara Wolschek. Zu Gast sind in mehreren Diskussionsrunden nationale und internationale Expertinnen und Experten.

Wie sich der Verlauf der Wahlnacht auf Twitter, Instagram und Co. darstellt, erklärt ZIB-Social-Media-Experte Patrick Swanson live aus Washington.

Um 7.00 Uhr Früh übernehmen im ORF-Newsroom Margit Laufer und Tarek Leitner und informieren die Zuseherinnen und Zuseher über die wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen der Nacht. Zusammenfassungen, Reaktionen, Analysen sowie eine Siegesrede runden die lange Wahlnacht ab.

Nach einer verlängerten „ZIB“ um 13.00 Uhr steht am 4. November auch der ORF-2-Hauptabend ganz im Zeichen der US-Wahl. Zunächst mit einer von Armin Wolf präsentierten „ZIB Spezial“ um 20.15 Uhr. Danach folgt um 21.05 Uhr „WELTjournal Spezial: Der lange Weg zum Sieg“ mit einem Porträt des künftigen Präsidenten. Nach der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr lässt Patricia Pawlicki am „Runden Tisch“ über die möglichen Folgen der Wahl diskutieren. Danach beendet ein weiteres „WELTjournal Spezial: Das Weiße Haus – Hinter den Kulissen“ um 23.00 Uhr die lange Wahlberichterstattung.

Der Wahlabend in ORF III

In „Politik live“ versammelt ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher am Dienstag, dem 3. November, um 20.15 Uhr eine Runde von Expertinnen und Experten, um im Rahmen der Sondersendung über einen potenziellen Wahlausgang zu diskutieren. Danach beleuchten zahlreiche „zeit.geschichte“-Dokumentationen von 21.05 bis 4.00 Uhr die jüngere Geschichte der Vereinigten Staaten.

Am Mittwoch, dem 4. November, berichtet „ORF III AKTUELL“ ab 9.30 Uhr vom Wahlausgang unter dem Motto „Amerika hat gewählt“. Im „ORF III AKTUELL“-Studio präsentiert Reiner Reitsamer interessante Analysen und Reportagen, bittet Expertinnen und Experten zum Interview und zeigt die spannendsten Ausschnitte des US-Wahlkampffinales.

Die US-Wahl auf ORF.at, der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

In der US-Wahlnacht bietet ORF.at gemeinsam mit dem ORF-TV einen dynamischen Ergebnis-Teil zum Ausgang der Wahl in den einzelnen Bundesstaaten sowie einen großen interaktiven Live-Ticker, der die Wahlnacht und den Tag danach begleitet. Zentrale Idee ist, dass alle ORF-Journalistinnen und -Journalisten aus TV, Online und Radio, die in den USA sind, über diesen Live-Ticker vernetzt sind und von ihren jeweiligen Einsatzsorten mit Social Videos und Zusatzinfos die Hintergründe und Stimmungen rund um das Geschehen ausleuchten werden. Live-Streams aus den USA ergänzen die Feeds der US-Wahl, auch in enger Abstimmung mit der ORF-TVthek und dem ORF-TV und -Radio.

Der ORF TELETEXT informiert auf seinen Außenpolitik-Seiten umfassend. Das Info-Package in der Wahlnacht wird neben aktuellen Storys und laufend publizierten Ergebnissen auch Reaktionen aus den USA, Österreich und weiteren Ländern sowie detaillierte Analysen präsentieren.

Die US-Wahl in den ORF-Radios

In der Nacht von 3. auf 4. November sendet Ö1 von 1.00 bis 5.00 Uhr in der Früh eine „Amerikanische Nacht“ mit Musik von George Gershwin bis John Philip Sousa und stündlichen Nachrichten mit allem Relevanten von der Stimmen-Auszählung in den USA. Trends und Teilergebnisse bringt auch das „Frühjournal“ am 4. November um 6.00 Uhr. Das „Morgenjournal“ wird verlängert, durch die Sondersendung von 7.00 bis 8.20 Uhr führt Christian Williwald. ORF-Korrespondentin Hannelore Veit in Washington wird laufend über aktuelle Teilergebnisse informieren, zudem sind Schaltungen zu Ö1-Reporterinnen und -Reportern in u. a. Texas, Florida und Delaware geplant. Live-Gäste bei Christian Williwald im Ö1-„Journal“-Studio sind die Amerika-Expertin Ursula Prutsch von der Uni München und Wolfgang Waldner, ehemals österreichischer Botschafter in den USA. Gemeinsam mit dem Leiter der Ö1-Außenpolitik-Redaktion, Hartmut Fiedler, werden sie die Ergebnisse analysieren und einordnen. Weitere Reaktionen und Analysen bringt das Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr). Am Mittwochabend schließlich diskutiert Elisa Vass mit einer Expert/innen-Runde das vorläufige Ergebnis der US-Wahl 2020 im „Journal Panorama“ (18.25 Uhr). Schon am 30. Oktober zeigt das Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“, wie eng Österreichs Wirtschaft mit den USA verbunden ist.

Besondere Gäste mit einer besonderen Playlist, das ist der „Treffpunkt Gästeliste“ am Dienstagabend im Hitradio Ö3. Anlässlich der US-Wahl teilt am 3. November (22.00 Uhr) ORF-Korrespondent Christophe Kohl in Washington zwei Stunden lang seine ganz persönliche Lieblingsmusik mit der Ö3-Gemeinde. Getragen von Erlebnissen und Geschichten, die er mit der Musik verbindet. Hitradio Ö3 sendet anschließend von 00.00 Uhr bis 5.00 Uhr die Ö3-Sondersendung „US-Wahlnacht“ mit ausführlichen Nachrichten zur Präsidentschaftswahl zur vollen Stunde, News-Updates zur halben Stunde und einem Spezial-Musikprogramm – „den größten Hits von JFK bis Donald Trump“. Ö3-News-Anchor Rainer Hons berichtet über die jeweils letzten Neuigkeiten des politischen Duells Donald Trump gegen Joe Biden und die ganze Nacht hindurch laufend über die aktuellen Ergebnisse aus den einzelnen US-Bundesstaaten. Moderiert wird die Sendung von Jana Petrik. Die Entscheidung im Rennen um das Präsidentenamt wird im „Ö3-Wecker“ präsentiert. News-Anchor Christian Huber meldet sich mit ausführlichen Nachrichten zur vollen Stunde und News-Updates zur halben Stunde und ORF-Korrespondent Christophe Kohl mit Live-Berichten aus Washington.

Radio FM4 informiert live die ganze Nacht über und in der „FM4 Morning Show“ über die aktuellen Entwicklungen. Ab 1.00 Uhr Früh führt Robin Lee in einem „FM4 Sleepless Spezial“ gemeinsam mit den Newsredakteuren Paul Brennan und Joe Remick durch die Wahlnacht. Für das englischsprachige Newsteam von Radio FM4 ist die USA-Wahl eine Art Heimspiel. In Zusammenarbeit mit ihrem bewährten Netzwerk an internationalen Korrespondent/innen von Washington bis London werden sie diese entscheidende Wahl live auch in der „FM4 Morning Show“ begleiten: Von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr steht die ganze Sendung im Zeichen des Trump/Biden-Duells. Neben den halbstündlichen Nachrichten schaltet FM4 live an die Ost- und Westküste der USA und spricht mit Politikexpert/innen über das – zumindest vorläufige – Wahlergebnis. „Morning Show“-Host Hal Rock wird außerdem gemeinsam mit Alexandra Augustin Social Media im Blick behalten, den ein oder anderen US-Wahl-Hörer/innenwunsch erfüllen und auch der „FM4 Ombudsmann“ wird live für Fragen zur Verfügung stehen.

