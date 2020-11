AVISO: Brutkasten Edu-Summit powered by ACPeduWERK am 10. November um 14 Uhr

Neue Maßnahmen der Regierung: Sind wir vorbereitet auf eine weitere Schulschließung in allen Schulstufen?

Wien (OTS) - 2. Nov, 2020 - Corona hat gezeigt, dass der Einsatz des digitalen Klassenzimmers österreichweit in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voranschreitet. Beim brutkasten Edu-Summit wollen wir Schülerschaft, Lehrkörper, Eltern und Stakeholder aus dem Bildungsbereich (Ministerium, Bildungsdirektionen und Start-ups) zusammenbringen und gemeinsam das Tempo erhöhen. Ziel ist es, am Schluss der Veranstaltung eine Anleitung für konkrete Maßnahmen zur Digitalisierung der Schule zur Verfügung zu stellen.

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie mit uns beim Brutkasten Edu-Summit: Schule im digitalen Wandel am 10. November, 14:00 – 17:30 Uhr ONLINE via Hopin einen weiteren Schritt in Richtung eines digitalisierten Schulsystems gehen.

TeilnehmerInnen:

Sektionschefin Iris Rauskala

Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek ,

, Edutech Experten Felix Ohswald (GoStudent), Arkadi Jeghiazaryan (Areeka) und Julian Breitenecker (SchoolFox),

(GoStudent), (Areeka) und (SchoolFox), erfahrene PädagogInnen: Direktor Gerald Gruber-Kalteis, Direktor Helmut Strohmayer, Ingo Stein, Klaus-Jürgen Spätauf und Sonja Thalmann

Mit freundlicher Unterstützung des Bildungsministeriums, der Bundesschülervertretung, des Bundeselternverbands, sowie der Gewerkschaft der Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer.

Für weitere Presseunterlagen bitten wir um Akkreditierung bis Freitag, 06. November per E-Mail an mj @ schuetze.at.

Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.



derBrutkasten & ACPeduWERK

Brutkasten Edu-Summit: Schule im digitalen Wandel

Datum: 10.11.2020, 14:00 - 17:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://hopin.to/events/edusummit-schule-im-digitalen-wandel

