AMS Wien: 31.000 Menschen weniger auf Jobsuche als Ende März

AMS-Wien-Chefin Draxl: „Nutzen Sie die elektronischen Wege, um sich arbeitslos zu melden!“

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Oktober 2020 im Vergleich zu Oktober 2019 um 26,4 Prozent auf 136.367, die der AMS-Kundinnen und Kunden in Schulungen um 5 Prozent auf 29.937 angestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 21,9 Prozent größer geworden.

Gegenüber dem Vormonat ist die Zahl der Menschen auf Jobsuche nahezu unverändert geblieben (+ 47 Personen), gegenüber dem Höchststand Ende März 2020 sind es um 31.063 weniger (- 15,7 %).

Im Jahresvergleich ist die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, um 22,8 Prozent größer geworden, die der Unter-25-Jährigen um 13,5 Prozent.

„Dass die Pandemiesituation nun einen weiteren Lockdown erzwingt, wird natürlich auch die Arbeitsmarktlage nicht einfacher machen“, sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. „Die angekündigten Unterstützungsangebote der Bundesregierung geben uns allerdings sehr guten Grund zur Hoffnung, dass auch die stark betroffenen Branchen den allergrößten Teil ihrer Beschäftigten werden halten können – und ich bitte die Wiener Wirtschaftstreibenden, das zugleich als dringenden Appell zu verstehen, jetzt niemanden zu kündigen.“

In den kommenden Wochen wird die Arbeitslosigkeit allerdings schon allein aufgrund der jährlichen Saisoneffekte steigen und voraussichtlich im Jänner ihren Höhepunkt erreichen. Zugleich gelten in allen Häusern des AMS Wien aber die strengen Corona-Schutzmaßnahmen.

Draxl bittet daher alle Wienerinnen und Wiener, die von Winterarbeitslosigkeit betroffen sein werden: „Nutzen Sie die Möglichkeit, sich derzeit auch über das eAMS-Konto oder per E-Mail arbeitslos melden zu können“, sagt die AMS-Wien-Chefin, „und zwar idealerweise so rasch wie möglich: Sie können das bereits drei Wochen vor Ende der Beschäftigung tun.“

Wer sich per Mail an ams.wien @ ams.at arbeitslos meldet, muss dem AMS unbedingt Name, Sozialversicherungsnummer, seinen Beruf, die letzte Beschäftigung und deren Ende und die Kontaktdaten inklusive Postadresse mitteilen. „Uns ist aber wichtig klarzustellen: Wo eine persönliche Beratung notwendig ist, wird sie natürlich gewährleistet, sei es telefonisch oder unter Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen in einer unserer Geschäftsstellen“, betont die Wiener AMS-Chefin.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Oktober in Hotellerie und Gastronomie um 51 Prozent, im Bau um 29,7 Prozent, im Handel um 25,3 Prozent und in der Warenproduktion um 19,4 Prozent gestiegen.

Rückfragen & Kontakt:

AMS Wien

Mag. Sebastian Paulick

++43 (0)50904 900514

sebastian.paulick @ ams.at