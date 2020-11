Zarits & Prammer: Niessl soll sich in Zeiten der Krise als Teamplayer beweisen

Sportsprecher von ÖVP und Grünen zeigen Unverständnis für Kritik von Niessl

Wien (OTS) - „Die gestern vorgestellten Maßnahmen der Bundesregierung zielen darauf ab, die zu rasch steigenden Corona-Infektionszahlen in Österreich in den Griff zu bekommen und die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher zu gewährleisten. Damit dieses Bestreben erfolgreich ist, muss jeder in diesem Land seinen Beitrag leisten und sich für einige Zeit auch in Verzicht üben. Umso unverständlicher sind für mich die unüberlegten Äußerungen des Präsidenten der Interessensvertretung Sport, Hans Niessl, der Kritik an den Einschränkungen im Amateursport übt. Gerade jetzt sollten sich Spitzenrepräsentanten im Sport als Teamplayer beweisen und nicht blind versuchen, sich alleine zu profilieren“, so der Sportsprecher der neuen Volkspartei, Christoph Zarits, bezugnehmend auf die Kritik des ehemaligen burgenländischen SPÖ-Landeshauptmanns Hans Niessl.

Die Sportsprecherin der Grünen, Agnes Sirkka Prammer, teilt diese Einschätzung ihres Kollegen: „Der organisierte Sport in Österreich hat mit sehr viel Engagement und Kreativität Konzepte ausgearbeitet und eingehalten, die dazu geführt haben, dass aus der Sportausübung kaum größere Übertragungscluster entstanden sind. Diese Leistung der überwiegend ehrenamtlich Arbeitenden in den Vereinen kann nicht hoch genug geschätzt werden. Das ändert aber nichts daran, dass es jetzt notwendig ist, soziale Kontakte auf ein Minimum zurückzufahren um die Verletzlichsten in unserer Gesellschaft und das Gesundheitssystem insgesamt zu schützen.“

Sowohl Prammer als auch Zarits zeigen sich entschlossen, dem Sport - wie bereits im Sommer - nach der gemeinsamen Kraftanstrengung wieder auf die Beine helfen zu wollen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at



Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at