Junge ÖVP-Plakolm: "Maßnahmen hart, aber alternativlos!"

Gerade für die Jugend sind die Maßnahmen im Schul- und Universitätsbereich sowie nächtliche Besuchsverbote eine große Einschränkung

Wien (OTS) - "Die heute präsentierten Maßnahmen der Bundesregierung bedeuten speziell für junge Menschen in Österreich weitreichende Einschnitte in ihr tägliches Leben. Die Maßnahmen sind hart, aber alternativlos. Gerade die Jugend im Land ist von den Maßnahmen stark betroffen. Distance Learning, keine privaten Treffen und Feiern, massive Einschränkungen des sozialen Lebens: Die Jugendlichen müssen aktuell auf sehr vieles verzichten. Wir alle müssen aber mithelfen, die Infektionszahlen zu senken, um unsere Eltern, Großeltern sowie Risikogruppen zu schützen“, so die designierte Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Jugendsprecherin der Volkspartei, Claudia Plakolm.



„Die jungen Menschen im Land haben in den letzten Monaten bewiesen, was es heißt, zusammenzuhalten und füreinander da zu sein. Dafür möchte ich Danke sagen!“, so Plakolm. „Halten wir gemeinsam durch. Helfen wir mit und halten wir uns an die Maßnahmen, damit Österreich gut durch diese Krise kommt“, so Plakolm abschließend.



