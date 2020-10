Sicher Einkaufen in unsicheren Zeiten

• Warenversorgung gesichert

• Umfangreiche Hygiene-Maßnahmen umgesetzt

• Schnelltests für Mitarbeiter in Filialen und Logistik

• Kundenwünsche im Fokus: Hygiene, Frische, Herkunft der Produkte

• Onlineshop-Angebot ausgebaut

„Wir sind auf kommende Maßnahmen gut vorbereitet. Die Kundinnen und Kunden können sicher sein: Die Warenverfügbarkeit ist derzeit uneingeschränkt gesichert, Lagerstände wurden zeitgerecht und vorsorglich erhöht - insbesondere bei Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel oder Desinfektionsmittel. Bei frischen Lebensmitteln erfolgen Filial-Belieferungen regelmäßig, bei Bedarf auch mehrmals täglich“, erklärt Marcel Haraszti, Vorsitzender BILLA MERKUR Österreich und appelliert an alle Kundinnen und Kunden: „Gehen Sie ruhig und bewusst einkaufen, halten Sie Abstand und tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Sie bestmöglich bei Ihrem Einkauf.“

Umfangreiche Hygiene-Maßnahmen

Zum Schutz unserer Kundinnen und Kunden wurden bei BILLA und MERKUR bereits eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen umgesetzt. Mehrmals täglich werden die Haltegriffe unserer rund 70.000 Einkaufswagen an allen Standorten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern desinfiziert, für Kundinnen und Kunden stehen im Eingangsbereich neue All-in-one Desinfektionsmittelspender zu Verfügung. Und sollte der Mund-Nasen-Schutz (MNS) einmal vergessen worden sein, so wird an der Kassa kostenlos ein Mund-Nasen-Schutz nach Verfügbarkeit mit Zange ausgegeben. Apropos Mund-Nasen-Schutz: alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen schon jetzt vor Ende der Übergangsfrist am 7. November den behördlich empfohlenen Mund-Nasen-Schutz anstelle von Gesichtsvisieren.



Gratis Corona-Schnelltests für alle Mitarbeiter in Filialen und Logistik

Auch der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein zentrales Anliegen: Daher stehen ab 2. November allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig kostenlose Corona-Schnelltests in den Filialen, der Zentrale sowie Lagerstandorten zu Verfügung. Die so genannten Antigen-Tests finden auf freiwilliger Basis statt und werden von mobilen Einsatzteams durchgeführt. Der Test erfolgt mittels Probe aus Rachen oder Nase, nach nur 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Somit kann bei einem potenziellen Infektionsfall sehr rasch reagiert und weitere Maßnahmen in die Wege geleitet werden.

Einkaufsverhalten und Schwerpunkte für Kunden

Gerade in herausfordernden Zeiten möchten wir den Wünschen unserer Kunden optimal gerecht werden. Zu diesem Zweck führen wir regelmäßig Kundenbefragungen durch. Die Bedürfnisse einerseits nach Hygieneartikel und andererseits vor allem nach frischen, gesunden Lebensmitteln aus der Region sind seit Corona besonders ausgeprägt. Generell ist weiterhin die Tendenz zum One-Stop-Shopping - weniger häufig einkaufen gehen, dafür aber einen größeren Einkauf erledigen – ungebrochen - bevorzugt in der Stammfiliale.

BILLA Online Shop – Ausbau Click&Collect Standorte

Einfach und bequem online bestellen und nach Hause liefern lassen oder in der Filiale nach Wahl abholen – diese Serviceleistungen werden seit Ausbruch der Corona-Pandemie sehr gut angenommen. Daher wurde in die Logistik-Infrastruktur investiert, um Lieferzeitfenster möglichst gering zu halten und das Click&Collect-Angebot zu erweitern. Momentan bieten bereits über 380 Filialen in ganz Österreich Click&Collect an, bis Ende des Jahres können Kundinnen und Kunden schnell und unkompliziert an 400 Standorten online bestellte und in der Filiale fertig zusammengestellte Einkäufe abholen.

