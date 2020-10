AKV verurteilt Ermordungen in einer Kirche in Nizza entschieden

Wien (OTS) - Das neu konstituierte Präsidium der Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Verbände (AKV) verurteilt entschieden die Ermordung mehrerer Menschen in einer Kirche in Nizza. „Religion kann nie ein Grund dafür sein irgendjemanden nach dem Leben zu trachten“, betont der neue Präsident der AKV Matthias Tschirf.



„Respekt und Wertschätzung gegenüber allen Religionen und Weltanschauungen ist für uns unabdingbar. Als überzeugte Christinnen und Christen steht für uns der Dialog dabei immer an erster Stelle. Und genau dieser muss nun geführt werden“, ergänzt Vizepräsidentin NR Abg. Gertraud Salzmann. „Die oft gepredigte Toleranz darf gerade nach solch dramatischen Vorkommnissen nicht zu einem Lippenbekenntnis verkommen. Wir müssen aufeinander zugehen und gemeinsam Lösungen suchen. Stellen wir die Menschlichkeit, das Miteinander und die Gleichheit aller wieder ins Zentrum unseres Handels“, schließt Matthias Tschirf.









