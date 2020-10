Kunst Haus Wien/GLOBART: Erfolgreicher Auftakt für GLOBART ACADEMY

Neue Pressekonferenz der Tiere fand im Kunst Haus Wien statt

Wien (OTS/RK) - Am 30. Oktober 2020 fand im Kunst Haus Wien, einem Museum der Wien Holding, mit der Neuauflage der legendären Pressekonferenz der Tiere aus dem Jahr 1984 der Auftakt der diesjährigen GLOBART ACADEMY statt. Diese findet heuer von 30. bis 31. Oktober 2020 unter dem Thema MACHT im AKW Zwentendorf, im Parlament, online und im Kopf statt! Damit reagiert GLOBART auf die aktuelle Krise und das Jubiläum der Verfassung.

Die neue Pressekonferenz der Tiere

In der Neuauflage der Pressekonferenz der Tiere als Auftakt zur GLOBART ACADEMY traten „Revolutionäre“ von damals gegen junge „Visionäre“ von heute im Kunst Haus Wien in den Originalkostümen zu einer spannenden Debatte an. Welche Themen von damals haben heute noch Gültigkeit? Welche Visionen haben sich erfüllt? Welche dringenden Fragen stellen sich heute zum Thema Umwelt und Klima, aber auch zum Thema gelebte Demokratie? Es diskutierten Othmar Karas, Vizepräsident des europäischen Parlaments, als Kormoran, Wolfgang Pekny, Gründer der Plattform Footprint, als Au-Hirsch, Fridays for Future-Aktivistin Anika Dafert als Fisch, Gerhard Heilingbrunner, Mitinitiator der Hainburger Aubesetzung, als Rotbauchunke, Stefan Zach, Leiter Konzernkommunikation der EVN, als Schwarzstorch, Adam Pawloff, Umweltaktivist bei Greenpeace und Enkel von Freda Meissner-Blau, als Laufkäfer, Dompfarrer Toni Faber als Eisvogel und Schülerin Johanna Mayer als Purpurreiher.

Das Kunst Haus Wien wurde ganz bewusst als Location gewählt: Es erinnert gleichzeitig an einen der ersten Umweltaktivisten Österreichs, Friedensreich Hundertwasser. Seine Forderungen nach ökologisch bedachtem Handeln sind aktueller denn je. „Das Kunst Haus Wien führt diese Vision weiter und nimmt die gesellschaftliche Verantwortung über sein Programm und den Betrieb als erstes Grünes Museum wahr“, so Kunst Haus Wien-Direktorin Bettina Leidl.

KünstlerInnen setzen ein Zeichen der Selbstbestimmung

Als „poetischen Akt“ im Sinne H. C. Artmanns hat GLOBART darüber hinaus KünstlerInnen eingeladen, eine Fahne(transparent) zu bemalen. Diese Artefakte sind zum ersten Mal am 30. Oktober 2020 am Kunst Haus Wien zu sehen, die zweite Station ist das AKW Zwentendorf, um dann ins Parlament zu übersiedeln.

GLOBART ACADEMY

Seit 20 Jahren versammelt die GLOBART Academy – ein international agierendes, interdisziplinäres Forum für Zukunftsthemen – KünstlerInnen und ReferentInnen aus den Bereichen Wirtschaft, Philosophie, Politik, Naturwissenschaft und Technik. Eine Plattform für Menschen, die bereit sind für Veränderungen und diese in einem interaktiven Prozess mitgestalten möchten. 2020 setzt GLOBART die im Vorjahr begonnene Triade LEBEN.MACHT.SINN. mit dem Schwerpunkt MACHT fort:

Ob Klimawandel, Flucht oder Pandemie: Alle Krisen der Gegenwart stellen die Machtfrage auf eine neue Weise. Sie verlangen nach einem koordinierten kollektiven Handeln von Millionen. GLOBART macht sich in diesem Jahr auf die Suche nach Ideen, Menschen und Projekten, die sich damit auseinandersetzen, wie wir Macht ergreifen, Macht verteilen oder Macht abgeben.

GLOBART lädt zu einem Gedankenexperiment, zur GLOBART ACADEMY – ein Festival der Impulse – ins AKW Zwentendorf und einer kritischen Feier unserer Verfassung ins Parlament.

GLOBART ACADEMY im Reaktor I 30. - 31. Oktober 2020 I AKW Zwentendorf

Das AKW Zwentendorf öffnet von 30. bis 31. Oktober 2020 seine Türen für die GLOBART ACADEMY. Zwei Tage wird das Atomkraftwerk zum Treffpunkt für Menschen, die Zukunft gestalten. Ein Hotspot für Visionäre, KünstlerInnen, WissenschafterInnen und Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft.

Wo lässt sich besser über Macht reflektieren und diskutieren als in der Atmosphäre eines Atomkraftwerks, das wegen eines negativen Volksentscheids niemals in Betrieb gehen konnte? Vom 30. bis 31. Oktober nutzt GLOBART das historische Areal des AKW Zwentendorf als „Reaktor“, um alle Ideen, alles Wissen und unterschiedliches Know-how in demokratische und zivilgesellschaftliche Energie umzuwandeln.

„Leben macht Sinn. Macht Leben Sinn in einer Welt von Umweltkatastrophen, in einer Welt, wo wir unseren Lebensraum selbst zerstören. Der Erde als Planet ist es völlig egal ob wir unsere Lebensräume vernichten; der Planet zieht weiter um die Sonne. Über die Jahrmillionen sind schon viele Lebensformen auf unserem Planeten gekommen und verschwunden. Ergreifen wir die Macht und beginnen wir im Kleinen. Jeder von uns hat täglich die Macht für oder gegen den Schutz der Natur sich zu entscheiden: Beim Einkauf, ob wir mit dem Auto fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wie wir sorgsam mit den Ressourcen umgehen. Es geht uns alle an, welche Welt wir unseren Kindern überlassen.“

Heidi Dobner, Intendantin von GLOBART

Unter anderem im Programm:

Eröffnet wird die Academy mit einem Festvortrag des Künstlers und Vorstands des ZKM Karlsruhe Peter Weibel: „Realität der Macht – Macht der Realität im 21. Jahrhundert“ . Anschließend spricht Renata Schmidtkunz mit dem Philosophen Markus Gabriel über die Macht der Moral .

. Anschließend spricht Renata Schmidtkunz mit dem Philosophen Markus Gabriel über die . Gespräche und Diskussionen zur Macht der digitalen Identitäten mit Julia Kloiber, Geschäftsführerin von „SUPERRR Lab“, Martin Atassi, stellvertretender Kabinettschef von Bundesministerin Margarete Schramböck, Kai Wagner, Vorstand des INATBA und Peter Parycek, Professor für E-Governance sowie zur Macht des Geldes mit dem Ökonomen Wilfried Stadler, Nachhaltigkeitsforscher Andre Reichel, WIFO Associate Gertrude Tumpell-Gugerell, der Philosophin Cornelia Bruell und dem Geschäftsführer des Mindful Finance Institutes OIKOCREDIT Austria Friedhelm Boschert.

mit Julia Kloiber, Geschäftsführerin von „SUPERRR Lab“, Martin Atassi, stellvertretender Kabinettschef von Bundesministerin Margarete Schramböck, Kai Wagner, Vorstand des INATBA und Peter Parycek, Professor für E-Governance sowie zur mit dem Ökonomen Wilfried Stadler, Nachhaltigkeitsforscher Andre Reichel, WIFO Associate Gertrude Tumpell-Gugerell, der Philosophin Cornelia Bruell und dem Geschäftsführer des Mindful Finance Institutes OIKOCREDIT Austria Friedhelm Boschert. Eine Lesung aus „Mundtot – Angriff auf die Pressefreiheit” von Rubina Möhring in anschließendem Gespräch mit Armin Thurnher über die Macht der Medien sowie ein Gespräch über Ohnmacht & Ermächtigung mit Ilija Trojanow und Johannes Kaup.

sowie ein Gespräch über mit Ilija Trojanow und Johannes Kaup. Impulsvorträge über die Macht der Veränderung von Matthias Horx und über Europa auf der Startrampe von Ulrike Guerot.

von Matthias Horx und über von Ulrike Guerot. Ein zweitägiges Gedankenexperiment der diesjährigen StipendiatInnen über neue Ideen zur Verfassung mit dem Wirtschaftswissenschafter und Vordenker Stephan A. Jansen.

mit dem Wirtschaftswissenschafter und Vordenker Stephan A. Jansen. Abschluss der zweitägigen Academy ist ein Powerpanel über die Macht der Veränderung – Wunsch und Wirklichkeit mit Zukunftsforscher Matthias Horx, Bundesministerin Leonore Gewessler, Landeshauptfrau-Stellv. Stephan Pernkopf, Vorstandssprecher der EVN AG Stefan Szyszkowitz und eine Aufführung der Proletenpassion, ein politisches Oratorium der Polit-Rockgruppe Schmetterlinge.

An der Veranstaltung teilnehmen

Wegen der COVID 19 Präventionsmaßnahmen ist die Teilnahme vor Ort nur in sehr kleinem Kreis möglich. Erstmals werden daher auch Tickets für die virtuelle Online-Teilnahme angeboten. Anmeldung unter: https://tickets.globart-academy.at.

Es gelten während der Veranstaltung Maskenpflicht und die Abstandsregel sowie die spezifischen Anweisungen vor Ort.

Mehr Informationen unter www.globart.at

