ÖVP - T E R M I N E

Montag, 02. November 2020

10:30-11:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt mit Edith Mock an der Kranzniederlegung am Grab von Alois Mock am Döblinger Friedhof teil (Hartäckerstraße 65, 1190 Wien)

11:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Verleihung des Sustainbility Awards 2020 teil (Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien)

11:30-12:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Kranzniederlegung an Gräbern der ParlamentspräsidentInnen am Zentralfriedhof teil (Block 32C, Zufahrt über Tor 2, 1110 Wien)

Dienstag, 03. November 2020

10:00 Sondersitzung des Nationalrates

10:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Hochschultagung teil (NH Hotel Danube City, Wagramer Straße 21, 1220 Wien)

Mittwoch, 04. November 2020

08:30 Bundesratspräsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler nimmt an der Parlamentarischen Enquete zum Thema „Eine neue Kultur des Miteinander. Änderung der nationalen und internationalen Rahmenbedingungen nach Covid-19“ teil (Parlament, 1010 Wien)

Donnerstag, 05. November 2020

09:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1010 Wien)

14:00 BM Mag. Alexander Schallenberg empfängt seinen Amtskollegen aus den Niederlanden, Außenminister Stef Blok (BMEIA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien)

MEP Mag. Lukas Mandl spricht in der „Europapolitischen Stunde“ im Ausschuss für Europa, Integration und regionale Außenpolitik des Salzburger Landtags

Freitag, 06. November 2020

MEP Mag. Lukas Mandl spricht beim 24. Europaforum des Austria Instituts für Europa und Sicherheitspolitik (AIES) zu strategischer Autonomie und dem Europäischen Verteidigungsfonds

09:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Lese-Kongress teil (virtuell)

Samstag, 07. November 2020

BM Elisabeth Köstinger nimmt am Branchentalk "Wintertourismus Quo Vadis" im Rahmen des GastroCircle Digital - Neuauflage der GAST-Messe (Alles für den Gast) teil (virtuell)

