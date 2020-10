Junge ÖVP: Florian Dagn übernimmt Aufgabe des Generalsekretärs

Laura Sachslehner übergibt nach 3 Jahren die Funktion des Generalsekretärs an Florian Dagn

Wien (OTS) - Mit heute übernimmt der 23-jährige Tiroler Florian Dagn die Aufgabe des Generalsekretärs der JVP von Laura Sachslehner, die im Rahmen der Wienwahl ein Grundmandat für die Volkspartei in der Landstraße erzielen konnte und sich somit neuen politischen Herausforderungen stellt.



„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Florian Dagn in der neuen Position und wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Darüber hinaus möchte ich meiner langjährigen Wegbegleiterin Laura Sachslehner alles Gute und viel Erfolg für ihre neue Aufgabe im Wiener Landtag wünschen“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP.



Dagn engagiert sich bereits seit einigen Jahren in der JVP - zuletzt als Internationaler Sekretär in der Bundesleitung der Jungen ÖVP.



„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das Vertrauen, das mir von der Bundesleitung der JVP entgegengebracht wird. Meiner Vorgängerin möchte ich alles Gute für ihre neuen Herausforderungen wünschen und bedanke mich für ihre Arbeit in den letzten Jahren für die Junge ÖVP“, so der neue Generalsekretär der Jungen ÖVP, Florian Dagn, abschließend.



