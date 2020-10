"Letzter Kirtag" – Der erste Altaussee Krimi bei ServusTV

Sa., 31.10., ab 20:15 Uhr, u.a. mit Cornelius Obonya, Gerhard Ernst & Lisa-Lena Tritscher

Salzburg (OTS) - Ausgerechnet im Festzelt des beliebten Altausseer Kirtags findet Dorfpolizist Franz Gasperlmaier (Cornelius Obonya) einen Erstochenen in Tracht. Doch das ist nur der Anfang einer Mord-Reihe, die innerhalb von zwei Tagen beinahe eine ganze Familie auslöscht. Das Ermittlerteam rund um Gasperlmaier und seinem Postenkommandanten Friedrich Kahlß (Gerhard Ernst) tappt lange im Dunkeln. Zur Unterstützung kommt die taffe Kommissarin, Frau Doktor Renate Kohlross (Lisa-Lena Tritscher) vom Bezirkspolizeikommando, deren strickte Arbeitsweise mit den Gepflogenheiten der Altausseer Dorfpolizei so gar nicht zusammenpassen. Welten treffen aufeinander, aber die Ereignisse überschlagen sich und so machen sich Gasperlmaier und seine Frau Doktor auf Verbrecherjagd. Können sie mit vereinten Kräften, ihrer Cleverness und seinem Insiderwissen, den Fall gemeinsam lösen?



Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV: „Die Verfilmung der Altaussee-Krimis von Herbert Dutzler ist der nächste Schritt in der Entwicklung der fiktionalen Eigenproduktion von ServusTV und könnte zu keinem anderen Sender besser passen. Julian Pölsler ist der ideale Regisseur für diesen Stoff, Cornelius Obonya eine Traumbesetzung und der heimliche Star der Produktion ist die einzigartige Kulisse: das Ausseerland.“



Erfolgs-Autor Herbert Dutzler beschreibt das wunderschöne Ausseerland und dessen Bewohner in seinen Romanen humorvoll authentisch und zeigt dabei auch die dunklere Seite des Postkartenidylls. Regisseur und Produzent Julian Pölsler ("Die Wand", "Polt") bringt mit „Letzter Kirtag“ den ersten mörderischen Fall der Kriminal-Roman-Reihe mit viel Charme, Witz und Lokalkolorit auf den Bildschirm. Besonders den liebevoll gezeichneten Gasperlmaier, etwas ungeschickt, aber stets pflichtbewusst, schließt man sofort ins Herz und fiebert bis zuletzt mit. Spannung und Schmunzeln sind gleichermaßen garantiert.



TV-Ausstrahlung 31. Oktober 2020 ab 20:15 Uhr



Produktionsfirma: Film AG Produktions GmbH, Alexander Glehr & Juwel Film Production GmbH, Julian Pölsler

Regie/Produzent/Drehbuch: Julian Pölsler („Die Wand“, Alfred Komareks „Polt“-Reihe)

Darsteller: Cornelius Obonya, Lisa-Lena Tritscher, Gerhard Ernst, Aglaia Szyszkowitz, Julia Gschnitzer, Angelika Niedetzky, Sarah Zaharanski, Herbert Föttinger, Magdalena Mair, Manfred Dungl, Fabian Schiffkorn u.a.

Buchvorlage: Letzter Kirtag. Ein Altausseekrimi von Herbert Dutzler



Der letzte Kirtag ist eine Produktion der Film AG Produktions GmbH und der Juwel Film Production GmbH für ServusTV. Gefördert wird die Produktion vom RTR - Fernsehfonds Austria, Cinestyria und dem Tourismusverband Altaussee.



