Produktrückruf: Hola Serrano Schinken, 100 g

Sattledt (OTS) -

HOFER und sein Lieferant Principe di San Daniele Spa rufen den Artikel „Hola Serrano Schinken, 100 g“ mit MHD 02.12.2020 zurück.

(Sattledt, 29. Oktober 2020; HOFER) Der Artikel „Hola Serrano Schinken, 100 g“ mit der Chargennummer G203641300 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.12.2020 des Lieferanten Principe di San Daniele Spa wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch Principe di San Daniele Spa und die HOFER KG zurückgerufen.

In einer Probe des genannten Artikels wurden Listerien nachgewiesen. Listerien können Magen/Darmerkrankungen und grippeähnliche Symptome auslösen. Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können in Folge des Verzehrs schwerwiegende Erkrankungen auftreten.

Das Produkt war in Österreich in allen Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt. Das Produkt darf nicht verzehrt werden und kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Für Rückfragen ist das HOFER Kundenservicecenter telefonisch unter (+43) 5 70 30 355 00 erreichbar (Mo-Fr 07:15-20:00 Uhr und Sa 07:15-18:00 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

Cathleen Völkel – ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications

Tel.: 01/90 42 142-214

E-Mail: cathleen.voelkel @ rosam-gruenberger.at