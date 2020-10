Lloyd’s Broker Integral und KOBAN SÜDVERS bündeln Kompetenzen

Flächendeckende Expertenbetreuung kombiniert mit exklusivem Zugang zu internationalen Versicherungslösungen

Wien/Linz (OTS) -

KOBAN SÜDVERS eröffnet Niederlassung in Linz

Durch die strategische Zusammenarbeit der inhabergeführten Traditionsmakler KOBAN SÜDVERS und Integral Insurance Broker wird unsere Vor-Ort-Verfügbarkeit und Expertenbetreuung für Österreichs Industrie und Gewerbetreibende deutlich ausgeweitet. „Unsere Kunden profitieren nun von einer flächendeckenden persönlichen Betreuung an acht Standorten in Österreich und darüber hinaus auch in Deutschland“, so Mag. Christian Pedak, der als Gesellschafter-Geschäftsführer von Integral Insurance Broker die Vorteile der gemeinsame Strategie betont, die den Fokus auf ein nachhaltiges Wachstum durch erstklassige Beratung ihrer Kunden legt. „Als inhabergeführtes Unternehmen ist unser oberstes Ziel die Exzellenz in Service und Beratung unserer Kunden“, ergänzt Dr. Klaus Koban, geschäftsführender Gesellschafter der KOBAN SÜDVERS Gruppe.

KOBAN SÜDVERS als Österreichischer WBN-Repräsentant - Integral Insurance Broker als akkreditierter Lloyd’s Versicherungsmakler

KOBAN SÜDVERS war eines der ersten Mitglieder der vor 30 Jahren gegründeten Unternehmensgruppe des Worldwide Broker Network (kurz: WBN). Mittlerweile ist daraus das größte globale Netzwerk von unabhängigen Versicherungsmaklern und Beratern geworden. Unsere Kunden haben damit Zugang zum internationalen Versicherungsmarkt, zu grenzüberschreitendem Risk Management und zu globalen Versicherungslösungen. „Unsere bisherige Beratungsstärke wird dank dem exklusiven Zugang zu hochmodernen Versicherungslösungen nochmals deutlich erhöht.“, bringt Dr. Klaus Koban die Vorteile der Zusammenarbeit auf den Punkt. Neben der hohen Dynamik und Beratungsqualität des Top-3 Maklerunternehmens profitieren Kunden von den Vorteilen maßgeschneiderter Versicherungslösungen, um dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich zu steigern.

Durch den strategischen Zusammenschluss mit Integral Insurance Broker bieten wir den Kunden nun einen exklusiven Zugang zum weltweit führenden Versicherungsmarkt Lloyd’s of London. „Unsere bisherige Beratungsstärke wird dank dem exklusiven Zugang zu hochmodernen Versicherungslösungen nochmals deutlich gestärkt.“ bringt Dr. Klaus Koban die Vorteile des Zusammenschlusses auf den Punkt.

Über Integral Insurance Broker

Integral Insurance Broker GmbH wurde 1995 in Linz gegründet und berät seit 25 Jahren Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen bei speziellen Versicherungsprodukten. Als einziger akkreditierter Lloyd's Broker in Österreich bietet Integral Kunden einen direkten Zugang zum internationalen Londoner Versicherungsmarkt "Lloyd's of London", dem weltweit größten Markt für spezielle Versicherungslösungen.

Über KOBAN SÜDVERS

Der inhabergeführte Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten richtet sich mit seinem innovativen Leistungsportfolio an Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden. Er agiert national über Niederlassungen in Österreich (Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Salzburg, Sillian und St. Pölten). Aktuell beschäftigt das Unternehmen in Österreich 150 Mitarbeiter und verwaltet ein Prämienvolumen von rund 100 Mio. Euro. Spezialisierungen und Kerngeschäft bilden: Industrie- und Gewerbeversicherungen, Risikoanalysen und -management, Vertrauensschaden-, Garantie- und Kreditversicherungen, betriebliche Alters- und Gesundheitsvorsorge, D&O und Cyberversicherungen sowie Beratungen im Schadenfall. Als Österreich-Repräsentant des vor 30 Jahren gegründeten Worldwide Broker Networks (WBN) liegt ein besonderes Augenmerk auf der Betreuung international tätiger Unternehmen und Risiken.

Rückfragen & Kontakt:

Integral Insurance Broker

Mag. (FH) Thomas Aumayr

Hasnerstraße 2/9b

4020 Linz, Austria

Tel.: +43 732 66066 2771

E-Mail: ta @ iib.at