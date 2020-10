JÄGER bringt Qualität ins Haus

Immobiliendienstleister setzt auf persönlichen Rundum-Service

Wien (OTS) - Als eines der führenden Unternehmen der Branche „Dienstleistungen rund ums Haus“ blickt JÄGER bereits auf über 35 Jahre Erfahrung zurück. Die professionelle Hausbetreuung ist allerdings nicht alles, was das echte österreichische Familienunternehmen zu bieten hat: Als qualitätsorientierter Multidienstleister verfügt JÄGER über ein sehr breit gefächertes Portfolio und umfasst die kompletten Leistungen der Gebäudereinigung, Unterhalts- und Sonderreinigung sowie Maler-, Anstreicher- & Bodenverlegearbeiten, Entrümpelungen und einen Winterdienst. Dabei stehen die persönliche Betreuung und eine 24-stündige Erreichbarkeit an oberster Stelle.



„Unser Name steht neben langjähriger Erfahrung und hochqualitativer Leistungserbringung für Zuverlässigkeit, Flexibilität und gelebte Verantwortung gegenüber unseren Kunden“, ist Thomas Jäger, der 2018 die Geschäftsführung der JÄGER Hausbetreuung GmbH von Vater Rudolf Jäger übernommen hat, stolz. Denn als Full Service Dienstleister für Immobilien bietet JÄGER jedem Hausverwalter und -eigentümer in Wien und Niederösterreich nicht nur eine individuelle und umfassende Hausbetreuung, sondern informiert im Rahmen der Gebäudereinigung auch über etwaige Problemstellungen im Objekt. „Schließlich wollen wir unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten, diese langfristig an uns binden und so in der Hausbetreuung neue Maßstäbe setzen“, fährt Jäger fort.



Einen echten Mehrwert bietet JÄGER auch mit seiner persönlichen Betreuung. Jedem Kunden steht rund um die Uhr ein eigener, direkter Ansprechpartner zur Verfügung. So können vor allem Notfälle und Beschwerden sofort und ohne Umwege bearbeitet werden.



Neu im Portfolio: Malerservices & Bodenverlegearbeiten

2020 ergänzt JÄGER seine Palette um weitere Dienstleistungen und bietet nun auch Maler-, Anstreicher- sowie Bodenverlegearbeiten. Dabei sind den Wünschen der Kunden keine Grenzen gesetzt: „Von kleinen Ausbesserungsarbeiten und Auffrischungen bis hin zu der Erneuerung ganzer Wohnungen, Stiegenhäuser oder Büroräumlichkeiten kümmern wir uns um alles“, erklärt Thomas Jäger. Die Profis von JÄGER übernehmen dabei sowohl Arbeiten für Hausverwaltungen, Immobilienunternehmen als auch für Gewerbe- und Privatkunden.



Mit JÄGER Hausbetreuung fit durch den Winter

Die kalte Jahreszeit bringt aufgrund von Laub und Nässe auch vermehrte Verunreinigungen von Gebäuden und Garagen mit sich. Besonders betroffen sind unter anderem Dachrinnen, die durch abfallende Blätter verstopft werden, stark frequentierte Flächen wie Garagen, in denen Salzreste zu Problemen führen, oder Eingangsbereiche von Firmengebäuden. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, eine kompetente Hausbetreuung an der Seite zu haben: Das Familienunternehmen JÄGER schnürt auch bei der Gebäudereinigung individuelle Rundum-Pakete und bringt Hausverwalter & -eigentümer mit dem kompletten Leistungsspektrum aus einer Hand fit durch den Winter.





Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH

Mag. Tamara Soffried

Consultant

Externe Medienbetreuung JÄGER Hausbetreuung GmbH



Badstraße 14a, 2340 Mödling

Mobil: +43 (0) 699-1234 24-21

E-Mail: soffried @ putzstingl.at