Online-Bonus für Neusiedler See-Gäste

Jetzt online die Ferien 2021 buchen - Bonus und Sicherheit inkludiert

Neusiedl am See (OTS) - Gute Aussichten für Freunde der Region Neusiedler See für das kommende Jahr! Online-Frühbucher genießen nämlich ab 1.11.2020 am Neusiedler See für das kommenden Jahr einen ganz besonderen Bonus: Wer von da an bis 22.12.2020 bereits seinen Urlaub für 2021 online über www.neusiedlersee.com bucht, bekommt eine satte Ermäßigung von € 40,- pro Buchung! Gültig ist dieser „Neusiedler See Online-Bonus“ für einen Aufenthalt ab fünf Nächten im Jahr 2021. Bei zahlreichen Partnerbetrieben gibt es für den Aufenthalt übrigens die Neusiedler See Card noch kostenfrei oben drauf.

Und was macht man mit dem ersparten Geld am besten? Zum Beispiel einen gemütlichen Abend in einer der typischen Heurigen mit pannonischen Schmankerl und Wein verbringen! Oder man nutzt den Bonus für Führungen im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel und kann dabei einzigartige Naturerlebnisse sammeln. Oder vielleicht in den nicht so warmen Jahreszeiten in der St. Martins Therme eine entspannte Auszeit genießen. Vielleicht auch einen sportlichen Schnupperkurs belegen – Segeln, Surfen, Kiten. Da gehen sich so einige Erlebnisse aus. Vor allem, wenn man dann auch noch in einem der über 800 Mitgliedsbetriebe der Neusiedler See Card nächtigt. Dann bekommt man nämlich nicht nur viele Eintritte in Museen oder bei Ausflugszielen, sondern so manche Dienstleistung – etwa den öffentlichen Verkehr in der Region - kostenlos.

Übrigens noch ein weiterer Tipp: Bei vielen Betrieben gelten auch weiterhin die verbesserten Storno-Bedingungen, wo bis zu einer Woche vor Reiseantritt kostenlos storniert werden kann.

Alles auf einen Blick unter www.neusiedlersee.com/spezialangebote

