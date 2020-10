„Oberösterreich-Krone“ unter junger, weiblicher Führung: Alexandra Halouska übernimmt Chefredaktion in Linz

In junge, weibliche Hände wird ab 1. Jänner 2021 die Leitung der Redaktion der „Oberösterreich-Krone“ in Linz gelegt: Mag. Alexandra Halouska, 32, übernimmt von Harald Kalcher, 58.

Wien (OTS) - Harald Kalcher, oberösterreichischer Chefredakteur der „Kronen Zeitung“ seit 2015, hatte sich im Vorjahr einer Herztransplantation unterziehen müssen. Von dieser genesen verstärkt Kalcher das Linzer Team als Redaktionskoordinator, während die Redaktion interimistisch von DI Christian Kitzmüller und Andreas Schwantner, MBA, als dessen Stellvertreter geleitet wird.

Alexandra Halouska freut sich, ein hochprofessionelles Team in einem „Krone“-Kernbundesland zu übernehmen. Die Niederösterreicherin mit mehrjähriger Erfahrung im Regionaljournalismus, derzeit stellvertretende Chefin vom Dienst der „Kronen Zeitung“ am Hauptstandort Wien, möchte die „Krone“ als alle Kanäle überspannende Medienmarke Nummer 1 in Oberösterreich positionieren.

Herausgeber und Chefredakteur Dr. Christoph Dichand freut sich: „Jung und weiblich – damit wollen wir auch ein Zeichen setzen.“ Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur der „Kronen Zeitung“, ergänzt: „Alexandra Halouska ist Teil einer neuen Führungsgeneration und wird als Chefredakteurin einen konstruktiven, modernen Stil pflegen.“

Diesen Stil definiert Alexandra Halouska: „Moderne Führung bedeutet, auf die Menschen einzugehen und sich mit ihnen auszutauschen. Mein Antrieb, in den Journalismus zu gehen, war immer, nahe am Menschen zu sein. Umso mehr freue ich mich auf meine neue Aufgabe – darauf, den Oberösterreichern zuzuhören und den erfolgreichen Weg der ,Krone´ mit einem starken Team weitergehen zu dürfen.“

