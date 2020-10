Armenien: Aserbaidschanische Aggression gegen Artsakh und Armenien unter direkter Beteiligung der Türkei und ausländischer Terroristen

Wien (OTS) - Das Brechen eigener Vereinbarungen ist für die aserbaidschanische Führung zu einer schlechten Tradition geworden. Am 25. Oktober haben sich Armenien und Aserbaidschan unter Vermittlung des US-Außenministers zum dritten Mal auf eine humanitäre Waffenruhe geeinigt, die am 26. Oktober ab 08:00 Uhr Ortszeit in Kraft treten sollte. Wie erwartet, verstieß Aserbaidschan jedoch erneut gegen Waffenstillstand. Zuvor hatte Aserbaidschan gegen den von Russland am 10. Oktober und Frankreich am 17. Oktober vermittelten humanitären Waffenstillstand verstoßen. Anstatt den Waffenstillstand aufrecht zu erhalten, startete die aserbaidschanische Armee am 26. Oktober eine neue Offensive zusammen mit Söldner-Terroristen und Dschihadisten. Sie bombardierten Dörfer und Städte in Artsakh, töteten Zivilisten (ältere Menschen, Kinder), begingen neue schreckliche Kriegsverbrechen, enthaupteten und folterten die Soldaten.

Das autoritäre Regime in Aserbaidschan weigert sich, eines der ungeschriebenen Kriegsgesetze und das humanitäre Völkerrecht einzuhalten - den Austausch von ermordeten Soldaten und Kriegsgefangenen, lehnt die Dienste des Roten Kreuzes (ICRC) ab, was ein typisches Verhalten einer Krieg führenden autoritären Diktatur ist, für die das Leben seiner Bürger nichts ist. Laut Berichten aus zuverlässigen Quellen belaufen sich die Verluste Aserbaidschans auf etwa 7.000, von denen 1.100 bereits von Spezialisten identifiziert wurden. Aserbaidschan veröffentlicht keine Informationen über seine Militäropfer-wahrscheinlich aus Angst vor Aufständen in seinem Land.

Es sei darauf hingewiesen, dass ein weiterer Grund für die Ablehnung der ICRC-Dienste in engem Zusammenhang mit der Beteiligung von Terroristen und Dschihadisten steht. Heute kämpft Artsakh gegen den internationalen Terrorismus. Führende westliche Medien wie Reuters, The Guardian und die BBC haben die Beteiligung im Krieg gegen Berg-Karabach dokumentiert. Die Türkei transportiert extremistische Terroristen, Dschihadisten aus Syrien und Libyen nach Aserbaidschan, um Baku in seinem Krieg gegen die Armenier zu unterstützen. Aserbaidschan geht davon aus, dass die Beteiligung von Terroristen offensichtlich wird, wenn das ICRC oder eine andere internationale Organisation vor Ort arbeiten wird.

Angesichts der miserablen Situation in Bezug auf die Medienfreiheit in Aserbaidschan und der noch strengeren Einschränkungen der bereits eingeschränkten Medien- und Meinungsfreiheit in diesem Land, erleben wir die unkontrollierte und unbeschränkte Desinformation und gefälschte Nachrichten, die von aserbaidschanischer Propaganda produziert werden.

Bezugnehmend auf die Argumente über die Beteiligung der Türkei an diesem Konflikt, Rekrutierung und Transfer von ausländischen Terroristen, ist es wichtig zu betonen, dass am 20. Oktober nach einer Kabinettssitzung des türkischen Präsidenten, Präsident Erdogan betont hat, dass die Türkei größer und stärker wird, seine Interessengebiete erweitern sich, die Türkei wird weiterhin "ihren Brüdern und Schwestern in allen Regionen, vom Balkan bis zum Kaukasus, von Asien bis Afrika", zur Seite stehen. Er fügte hinzu, dass die Türkei immer noch viele Albträume für die Länder schaffen wird, die davon träumen, die Türkei aus "dem geografischen Gebiet" zu entfernen, das sie als ihr Heimatland verteidigt haben.

Diese Aussage beweist zweifellos, dass der Hauptakteur in diesem Krieg ist nicht Aserbaidschan. Es besteht kein Zweifel, dass die heutige aserbaidschanische Aggression die Umsetzung eines von der Türkei entwickelten Programms ist, mit dem Ziel, die vor 100 Jahren von der Türkei eingeleitete Politik abzuschließen. Der türkische Präsident hat am 22. Juli ganz klar darüber gesprochen und angekündigt: "Wir werden weiterhin die Mission erfüllen, die unsere Vorfahren jahrhundertelang im Kaukasus ausgeführt haben."

Die Versuche, dem Karabach-Konflikt auf der Ebene des Präsidenten von Aserbaidschan eine religiöse Dimension zu verleihen, was eine Provokation ist, kann leider zu katastrophalen Folgen führen.

Aserbaidschanische Aggression gegen Artsakh hat bewiesen, dass Artsakh in keiner Weise Teil Aserbaidschans sein kann. Durch seine Handlungen verlor Aserbaidschan jegliches moralische, rechtliche, politische Recht, überhaupt Macht über Artsakh und seine Bevölkerung zu fordern.

Rückfragen & Kontakt:

Botschaft der Republik Armenien

+431 522 7479

armembaustria @ mfa.am