„Silvia kocht“: Vorarlberg-Woche mit Karin Kaufmann

Von 2. bis 6. November in ORF 2

Wien (OTS) - Rehragout, Käsesuppe, Schupfnudeln und Buchteln – von Montag, dem 2., bis Freitag den 6. November, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Vorarlberg. Silvia Schneider schwingt gemeinsam mit Gastköchin Karin Kaufmann den Kochlöffel und am Freitag ist sie „unterwegs in Bregenz“.

Die Rezepte der Vorarlberg-Woche:

Montag, 2. November: Randigtarte; Herbstlicher Salat

Dienstag, 3. November: Rehragout; Schupfnudeln

Mittwoch, 4. November: Gedeckter Apfelkuchen; Käsesuppe

Donnerstag, 5. November: Lackierte Lachsforelle mit lauwarmen Karotten; Buchteln mit selbstgemachter Vanillecreme

Freitag, 6. November: „Silvia kocht – Unterwegs in Bregenz“: Die Moderatorin stattet der Stadt am Bodensee einen Besuch ab. Zu Beginn reist Silvia Schneider auf den Bregenzer Hausberg, den Pfänder, und genießt den Blick auf 240 Alpengipfel vom berühmtesten Aussichtspunkt der Region. Danach bereitet sie mit Lisa Lässer Alpensushi und Original Bregenzer Kässpätzle zu. Außerdem verrät die regionale Produzentin Claudia Kepp ihr Rezept für Himbeersenf.

„Silvia kocht“ – In der ORF nachlese, barrierefrei im TELETEXT und online

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung und auf Seite 357 Informationen zu den Regionen und Ausflugszielen der Freitag-Sendungen. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und Hobbyköche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

