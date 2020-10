Die US-Wahl in den ORF-Radios

Wien (OTS) - Die ORF-Radios berichten umfassend über die Präsidentenwahl in den USA – von den „Journalen“ und Nachrichtensendungen über den „Ö3-Wecker“ bis zur „FM4 Morning Show“.

In der Nacht von 3. auf 4. November sendet Ö1 von 1.00 bis 5.00 Uhr in der Früh eine „Amerikanische Nacht“ mit Musik von George Gershwin bis John Philip Sousa und stündlichen Nachrichten mit allem Relevanten von der Stimmen-Auszählung in den USA. Trends und Teilergebnisse bringt auch das „Frühjournal“ am 4. November um 6.00 Uhr. Das „Morgenjournal“ wird verlängert, durch die Sondersendung von 7.00 bis 8.20 Uhr führt Christian Williwald. ORF-Korrespondentin Hannelore Veit in Washington wird laufend über aktuelle Teilergebnisse informieren, zudem sind Schaltungen zu Ö1-Reporter/innen in u. a. Texas, Florida und Delaware geplant. Live-Gäste bei Christian Williwald im Ö1-„Journal“-Studio sind die Amerika-Expertin Ursula Prutsch von der Uni München und Wolfgang Waldner, ehemals österreichischer Botschafter in den USA. Gemeinsam mit dem Leiter der Ö1-Außenpolitik-Redaktion, Hartmut Fiedler, werden sie die Ergebnisse analysieren und einordnen. Weitere Reaktionen und Analysen bringt das Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr). Am Mittwochabend schließlich diskutiert Elisa Vass mit einer Expert/innen-Runde das vorläufige Ergebnis der US-Wahl 2020 im „Journal Panorama“ (18.25 Uhr). Schon am 30. Oktober zeigt das Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“, wie eng Österreichs Wirtschaft mit den USA verbunden ist.

Besondere Gäste mit einer besonderen Playlist, das ist der „Treffpunkt Gästeliste“ am Dienstagabend im Hitradio Ö3. Anlässlich der US-Wahl teilt am 3. November (22.00 Uhr) ORF-Korrespondent Christophe Kohl in Washington zwei Stunden lang seine ganz persönliche Lieblingsmusik mit der Ö3-Gemeinde. Getragen von Erlebnissen und Geschichten, die er mit der Musik verbindet. Hitradio Ö3 sendet anschließend von 00.00 Uhr bis 5.00 Uhr die Ö3-Sondersendung „US-Wahlnacht“ mit ausführlichen Nachrichten zur Präsidentschaftswahl zur vollen Stunde, News-Updates zur halben Stunde und einem Spezial-Musikprogramm – „den größten Hits von JFK bis Donald Trump“. Ö3-News-Anchor Rainer Hons berichtet über die jeweils letzten Neuigkeiten des politischen Duells Donald Trump gegen Joe Biden und die ganze Nacht hindurch laufend über die aktuellen Ergebnisse aus den einzelnen US-Bundesstaaten. Moderiert wird die Sendung von Jana Petrik. Die Entscheidung im Rennen um das Präsidentenamt wird im „Ö3-Wecker“ präsentiert. News-Anchor Christian Huber meldet sich mit ausführlichen Nachrichten zur vollen Stunde und News-Updates zur halben Stunde und ORF-Korrespondent Christophe Kohl mit Live-Berichten aus Washington.

Radio FM4 informiert live die ganze Nacht über und in der „FM4 Morning Show“ über die aktuellen Entwicklungen. Ab 1.00 Uhr Früh führt Robin Lee in einem „FM4 Sleepless Spezial“ gemeinsam mit den Newsredakteuren Paul Brennan und Joe Remick durch die Wahlnacht. Für das englischsprachige Newsteam von Radio FM4 ist die USA-Wahl eine Art Heimspiel. In Zusammenarbeit mit ihrem bewährten Netzwerk an internationalen Korrespondent/innen von Washington bis London werden sie diese entscheidende Wahl live auch in der „FM4 Morning Show“ begleiten: Von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr steht die ganze Sendung im Zeichen des Trump/Biden-Duells. Neben den halbstündlichen Nachrichten schaltet FM4 live an die Ost- und Westküste der USA und spricht mit Politikexpert/innen über das – zumindest vorläufige – Wahlergebnis. „Morning Show“-Host Hal Rock wird außerdem gemeinsam mit Alexandra Augustin Social Media im Blick behalten, den ein oder anderen US-Wahl-Hörer/innenwunsch erfüllen und auch der „FM4 Ombudsmann“ wird live für Fragen zur Verfügung stehen.

Der ORF TELETEXT wird in der Wahlnacht neben aktuellen Storys und laufend publizierten Ergebnissen auch Reaktionen aus den USA, Österreich und weiteren Ländern sowie detaillierte Analysen präsentieren.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at