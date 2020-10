Im Verlag Benevento erscheint eine „Pandemische-Weltschau in Karikaturen“

Die „Pandemische-Weltschau in Karikaturen“ versammelt über 400 Cartoons von mehr als 100 Cartoonisten aus über 50 Ländern und eröffnet so einen neuen Blick auf die Covid-19-Pandemie.

Wals bei Salzburg (OTS) - Mit der neuen Normalität in Krisenzeiten haben sich die Karikaturistinnen und Karikaturisten ebenso auseinandergesetzt, wie mit den erstaunlichen Verhaltensweisen der Menschen im Umgang mit dem tückischen Wesen Virus. Sie machen mit ihren Zeichnungen zum Teil absurde Vorschläge zur Bekämpfung dieses Feindes. Was die kreativen Köpfe an schrägen Wortmeldungen und Meinungen über das Weltgeschehen hervorgebracht haben, ist ebenso vielfältig, wie es die Bildsprachen der Künstlerinnen und Künstler und der Humor der Kulturkreise sind.

Das Buch ist auch ein Hoffnungsstrahl in surrealen Zeiten; denn: So lange man über eine Gefahr lachen kann, ist man darin noch nicht umgekommen.

Der Bildband erscheint am 26. November 2020 im deutschsprachigen Buchhandel. Auch eine englische Variante des Buches wird unter dem Titel „Paper.Pen.Pandemic“ auf dem internationalen Buchmarkt erhältlich sein.

Buchdetails:

ISBN-13 9783710901294

280 Seiten / 21.5 x 26.5 cm

Benevento

Österreich: 28.00 EUR

Deutschland: 28.00 EUR

Schweiz: 38.90 CHF (empfohlener VK-Preis)



