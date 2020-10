Fleet Management: TraXall France erwirbt Gesamtheit der Anteile an TraXall Germany (HLA Fleet Services GmbH) von der AutoBank AG

Paris/Wien/München (OTS) - Die französische Faubourg Conseil SAS, die über ihre Tochtergesellschaft ERCG SAS (TraXall France) seit 2018 bereits 35,9 Prozent an der HLA Fleet Services GmbH (TraXall Germany) hält, erwirbt die verbleibenden 64,1 Prozent von der österreichischen AutoBank AG. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die ERCG SAS, die in Frankreich unter dem Namen „TraXall France“ tätig ist, hält neben Deutschland bereits Beteiligungen an den TraXall-Gesellschaften in Belgien, Spanien und Südamerika. Alle TraXall-Gesellschaften sind in Ihren jeweiligen Märkten als hersteller- und leasingunabhängige Spezialisten für Fleet Management Dienstleistungen tätig. Sie sind Mitglied von TraXall International, dem größten unabhängigen Anbieter von Fleet Management Services in Europa und Südamerika.

Mohamed Aouar, Präsident der Groupe Faubourg: „Durch den Erwerb der restlichen Anteile an TraXall Germany bauen wir die internationalen Aktivitäten unserer Unternehmensgruppe systematisch weiter aus. Wir freuen uns über die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung von TraXall Germany seit unserem Eintritt in 2018 und wollen diese gemeinsam mit dem Team in Deutschland weiter fortführen.

Christian Sassmann, Vorstand AutoBank AG: „Mit dem Verkauf der HLA geht die AutoBank den im März 2019 eingeschlagenen Weg der Neuausrichtung der Bank, mit dem Fokus auf Refinanzierung von Leasingunternehmen in Deutschland, konsequent weiter. Mit dem nunmehrigen Verkauf trennt sich die Bank von einer weiteren Altgeschäftsaktivität. Wir wünschen der TraXall Germany und dem Team von Matthias Rotzek viel Erfolg.“



Matthias Rotzek, Managing Director TraXall Germany: „Wir freuen uns sehr über diese Transaktion. Bereits in den vergangenen 2 Jahren haben wir von vertrieblichen Synergien mit den TraXall-Gesellschaften unseres Gesellschafters profitieren können. Für die Zukunft sehen wir zusätzlich großes Potential in der Digitalisierung und Softwareentwicklung. Unsere Kunden können sich weiterhin auf die gewohnte Servicequalität und unsere Unabhängigkeit verlassen.“

Über TraXall France

Die ERCG SAS, die in Frankreich unter der Marke „TraXall France“ Fleet Management, Consulting und Software Services anbietet, ist mit mehr als 60.000 betreuten Fahrzeugen die größte Einzelgesellschaft im Verbund von TraXall International. Sie hält Kapitalbeteiligungen an den TraXall Gesellschaften in Belgien, Spanien und Südamerika und gehört zu einhundert Prozent zur Groupe Faubourg SAS.



Über die AutoBank AG

Die Autobank AG ist Spezialist für Refinanzierung von Leasinggesellschaften, Forfaitierung und Refactoring sowie Tagesgeld und Festgeld. Die Autobank AG wurde im Jahr 1990 als Auto-Handels und Leasing Bank AG in Wien gegründet. Die Firmierung in Autobank AG erfolgte im Jahr 1995. Die Autobank Österreich betreut in Österreich und Deutschland circa 33.000 Kunden aus dem Privat- und Geschäftsbereich. Den eingeschlagenen Weg der Neuausrichtung zu Refinanzierung von Leasinggesellschaften und Forfaitierung setzt die Autobank AG trotz COVID-19 konsequent um.



Über TraXall Germany

„TraXall Germany“ ist die Marke, unter der die HLA Fleet Services GmbH in Deutschland Fleet Management Services anbietet. Das Unternehmen wurde im Dezember 2013 gegründet und betreut inzwischen 25.000 Fahrzeuge.

Als unabhängiger Anbieter agiert TraXall Germany im wirtschaftlichen Interesse ihrer Kunden. Im Fokus steht dabei neben der Konsolidierung von heterogenen Fuhrparkstrukturen die Optimierung von fuhrparkrelevanten Prozessen und Kosten. Die Leistungen sind modular aufgebaut und können kundenindividuell bedarfsgerecht zusammengestellt werden.

TraXall Germany ist Mitglied von TraXall International, einer internationalen Organisation von unabhängigen Fleet Management Providern, die zu den „Best in Class“ Anbietern in Ihren jeweiligen Märkten gehören. TraXall International betreut bereits über 200.000 Fahrzeuge in 25 Ländern.

