Gold zum Weltspartag – Die Firma GOLDINVEST ruft ersten GOLD- SPARTAG in Österreich aus. 1 Gramm Gold gratis!

GOLDINVEST Edelmetalle GMBH I VIENNA (OTS) - Am 31.Oktober ist wieder Weltspartag, der von allen Banken und Sparkassen zelebriert wird.

Ursprünglich sinnbehaftet

Bei der Einführung des Weltspartages 1925 mag dies durchaus noch Sinn gemacht haben. Der erste Weltspartag wurde am 31.Oktober 1925 begangen, ins Leben gerufen vom Weltinstitut der Sparkassen auf dem internationalen Sparkassenkongress in Mailand. Die Idee: Kinder sollten an den Gedanken herangeführt werden, sich einen Notgroschen zurücklegen und dafür auch noch von der Sparkasse mit Zinsen belohnt zu werden, um so ihr Vermögen Stück für Stück aufzubauen.

Die heutige Realität: mittlerweile Vermögensvernichtung

Sparer bringen Ihr Geld zu den Banken und Sparkasse und erhalten dafür ein kleines Geschenk.

Was sie NICHT mehr erhalten, sind Zinsen! Und schon überhaupt keine Realverzinsung. Mittlerweile werden für Sparguthaben im Regelfall nur mehr Zinsen knapp über NULL verrechnet.Ein Wert, der die Inflationsrate deutlich unterschreitet. Das Geld auf dem Sparbuch wird also nicht mehr wert, sondern verliert deutlich an Wert. Immer öfters wird auch eine Negativverzinsung angedroht.Deshalb nutzen schon 28% der Sparer andere Formen der Geldanlage, wie z.B. die Veranlagung in Gold und Silber. Wir haben nachgedacht, wie man Sparern – ob klein oder groß – in dieser Situation helfen kann und haben deswegen den 1. GOLD-SPARTAG ins Leben gerufen!

Gold zum Weltspartag?

Wenn Sie für sich selbst oder Ihre Kinder eine langfristig stabile Wertanlage suchen und das auch noch dazu in Form von „Sparen“ sein soll, hat die GOLDINVEST Edelmetalle GmbH jetzt die ideale Lösung: Warum nicht einfach regelmäßig ab EURO 50,00 in reales, physisches Gold in Form von Goldbarren investieren? Und das mit einem Goldsparplan, den man von zu Hause aus oder mit dem Mobiltelefon einfach und übersichtlich verwalten kann.

Und bei GOLDINVEST erhält jeder Sparer bei Abschluss eines Goldsparplanes ein wirklich wertvolles Geschenk: einen zertifizierten 1 Gramm Goldbarren als gratis Startkapital!

