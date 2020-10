„call a BOX“ schafft bequem Stauraum

Das steirische Start-up „call a BOX“ bringt ein neuartiges System zur bequemen Einlagerung von Lagerboxen via Handy-App auf den Markt.

Wien (OTS) - Ab sofort macht das steirische Start-up „call a BOX“ die Einlagerung von wenig genützten Gegenständen so einfach wie nie zuvor. Im Unterschied zu herkömmlichen Selfstorage Angeboten besteht die Besonderheit des neuartigen Systems von „call a BOX“ im bequemen Rundumservice. Über eine Handy-App werden die Lagerboxen in gewünschter Menge nach Hause bestellt und nach der Befüllung zu einem Wunschzeitpunkt vor der eigenen Haus- oder Wohnungstüre wieder abgeholt. Die Boxen werden sicher und sauber gelagert und können jederzeit über die App wieder einzeln angefordert werden. Das spart Zeit, Geld und Nerven, aber vor allem mühevolles Schleppen zum und vom Lagerort zum Wohnort.

„Wir haben erkannt, dass vor allem im städtischen Bereich die Mietpreise von Wohn- und Büroflächen stetig steigen und Stauraum für wenig oder nur saisonal benützte Gegenstände immer kostbarer wird. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Monaten ein System entwickelt, welches das Einlagern zukünftig kostengünstig und vor allem sehr bequem gestalten wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren Boxen und dem Slogan „bequem Freiraum schaffen“ genau den Zeitgeist treffen“, freuen sich die Geschäftsführer Mag. Markus Himmelbauer und Mag. Thomas Puza.

Die eigens entwickelte App ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern, ihre Boxen digital zu beschriften und damit immer vollen Überblick über den Inhalt des Lagers zu haben. So können beispielsweise Studierende während eines Auslandssemesters die nicht mehr benötigten Lernunterlagen oder Kleidungsstücke unkompliziert in Boxen einlagern und nach Rückkehr an den Studienort wieder zustellen lassen. Selbiges kann für Unternehmen mit kleinen Geschäftslokalen gelten.

„Call a BOX” wurde im heurigen Jahr als Joint Venture des Medienhauses MediaPrint und des Logistikunternehmens Wenzel logistics gegründet.

„Mit Wenzel logistics haben wir einen starken und zuverlässigen Partner an unserer Seite. Gemeinsam werden wir unsere Produkte weiterentwickeln, unsere Stärken bündeln und in Zukunft wichtiger Bestandteil am Selfstorage-Markt sein“, freut sich der Geschäftsführer der Mediaprint Dipl.-BW Christoph Niemöller über die gute Zusammenarbeit.

„Die Mediaprint ist mit ihren reichweitenstarken Medien und ihrer Kompetenz am österreichischen Werbemarkt eine perfekte Ergänzung für dieses Vorhaben“, so Wenzel logistics-Eigentümer Norbert Wenzel.

Das Angebot von „call a BOX“ umfasst zwei unterschiedliche Boxengrößen (84 und 120 Liter), welche aus recyceltem Karton zur Verfügung gestellt werden. Ab sofort können die Lagerboxen auf der Website www.call-a-box.at ab 0,79€ pro Woche österreichweit angefordert werden.

Über Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlags Ges.m.b.H.

Die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG ist Österreichs größtes Printmedienhaus. 1988 als Zusammenschluss der Verlage Kronen Zeitung und KURIER gegründet, nimmt MediaPrint deren zeitungswirtschaftliche Belange in den Bereichen Anzeigen, Druck und Vertrieb mit rund 1.800 MitarbeiterInnen wahr. Die aktuelle ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle) - Studie 2020 bestätigt die Marktführerschaft der Kronen Zeitung, sowie dem KURIER auf Platz drei. Mit den von ihr vermarkteten starken Medienmarken bietet MediaPrint ein breites Portfolio an unterschiedlichsten Werbemöglichkeiten an. Weitere Informationen sind unter www.mediaprint.at abrufbar.

Über Wenzel logistics GmbH

Wenzel logistics GmbH ist ein mittelständisches, europaweit erfolgreich operierendes Transport- und Logistikunternehmen mit rund 140 MitarbeiterInnen und vier Standorten in Premstätten, Werndorf, St. Michael und Wien. Das Leistungsspektrum umfasst Verkehre Intermodal, LKW-Verkehre Straße sowie Lagerlogistik. Seit mehr als 20 Jahren bietet das Privatunternehmen seinen Kunden sowohl ein umfassendes Angebot an Transport- und Logistikleistungen, von Übernahme der Ware über Lagerung und Transport bis hin zu Auslieferung, als auch maßgeschneiderte Lösungen bei Sonderprojekten. Wenzel logistics wurde für seine Bemühungen umweltfreundliche Logistik zu betreiben mehrfach ausgezeichnet. www.wenzel-logistics.com

Über call a BOX Gesellschaft m.b.H.

„call a BOX“ wurde 2020 als Joint Venture der Wenzel logistics GmbH und der Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlags Ges.m.b.H mit dem Firmensitz in Premstätten, Steiermark, gegründet. Weitere Informationen sind unter www.call-a-box.at abrufbar.

