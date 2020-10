Die Niederösterreichische Versicherung beteiligt sich an VI-Engineers

Über eine Tochtergesellschaft beteiligt sich die Niederösterreichische Versicherung mit 45 Prozent am renommierten Wiener Projektentwickler und Bauträger.

Wien (OTS) - Die Kooperation zwischen Niederösterreichischen Versicherung IT und Projektentwicklung GmbH und der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG währt schon seit vielen Jahren und man hat schon einige Immobilienprojekte erfolgreich gemeinsam umgesetzt. Jetzt ist das neue gemeinsame Großprojekt „Leben am Wasser“ auf einem Bauland von 13,7 Hektar in der niederösterreichischen Gemeinde Grafenwörth gerade im Entstehen. An einem See werden 170 freifinanzierte Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser inklusive 30 Apartments im Eigentum gemeinsam entwickelt. Im Frühsommer 2021 wird voraussichtlich mit dem Bau begonnen.

Vertiefung der Zusammenarbeit

Robert Happel, Geschäftsführer VI-Engineers: „Mit der Niederösterreichischen Versicherung arbeiten wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich und konstruktiv zusammen, aufgrund dieser extrem guten Partnerschaft hat sich somit der nächste logische Schritt als Bauträger ergeben. Das Thema Immobilien, Grund und Boden ist für beide ein sehr wichtiger und wesentlicher Bestandteil und so haben wir uns entschlossen unsere Zusammenarbeit mit dieser Beteiligung zu vertiefen.“ Die Niederösterreichische Versicherung IT und Projektentwicklung GmbH wird sich – vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Kartellbehörde – nun mit 45 Prozent bei der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG beteiligen. Die bestehenden weiteren 55 Prozent der Anteile verteilen sich auf Robert Happel, Ing. Edmund Bauer, Dr. Karl Derfler, Franz Helbich und DI Herbert Logar.

Große Pläne für die Region

Die Niederösterreichische Versicherung AG als verlässlicher Partner der Menschen in Niederösterreich hat in den letzten Jahren zahlreiche Projekte der VI-Engineers in Wien und Niederösterreich mitfinanziert und konnte sich dabei von der Professionalität des gesamten Teams überzeugen. Die NV sieht diese Beteiligung auch als Chance, ihre Finanzerträge – vor allem im Hinblick auf die andauernde Niedrigzinsphase – zu stärken. Mag. Bernhard Lackner, Vorstandsdirektor der Niederösterreichischen Versicherung, freut sich, „dass wir mit unserer Beteiligung an VI-Engineers die städtebauliche Entwicklung in Niederösterreich und Wien mitgestalten können. Die Niederösterreichische Versicherung ist ein in Wien und Niederösterreich tätiger Regionalversicherer, dessen Geschäftsmodell es vorsieht, zur Entwicklung der einzelnen Regionen beizutragen. Ich bin überzeugt davon, dass die gestärkte Partnerschaft der beiden Unternehmen ein Erfolgsmodell für die Zukunft sein wird.“

Über VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG:

Die VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG wurde 2014 gegründet. Das Unternehmen versteht sich als Entwickler für innovative und zukunftsorientierte Immobilienprojekte in Wien, Niederösterreich, den Landeshauptstädten Österreichs und Orten mit außergewöhnlichem Potenzial. VI-Engineers stellt sich bei der Projektentwicklung, Projektbetreuung und Projektberatung neuen Herausforderungen und versucht dabei einen Mehrwert für Nutzer, Investoren, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Themen wie ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit stehen dabei im Zentrum vieler Projekte.

