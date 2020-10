RFJ-Wagner: RFJ Steiermark zeigt Grüne Jugend an!

Widerliche Entgleisung der Grünen Jugend am Nationalfeiertag muss Folgen haben!

Graz (OTS) - Die Jugendorganisation des kleinen Koalitionspartners auf Bundesebene sorgte am Nationalfeiertag mit einem Posting auf Facebook für Aufregung. Darin wird aufgefordert, dass „Menschen mit Vernunft“ davon absehen sollen, am Nationalfeiertag „die Nation und die Heimat“ zu feiern. Diese Botschaft wurde von der Grünen Jugend durch das Bild eines Kothaufens in Kombination mit dem Schriftzug „#Heimatliebe, hört auf Österreich zu feiern“ illustriert. Das Posting wurde nach einem „Shitstorm“ wieder gelöscht. Der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) Steiermark äußerte sich darüber empört und sieht den Straftatbestand der Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole (§ 248 StGB) erfüllt. „Dieses Posting ist geschmacklos, widerlich und entbehrt jedem Anstand. Wir werden diesen Sachverhalt zur Anzeige bringen. Es kann einfach nicht sein, dass eine Jugendorganisation einer Regierungspartei derartig verächtlich auf das eigene Land schimpft und es madig macht. Der Gesetzgeber hat diesen § 248 schließlich aus gutem Grund verankert, um einer so grauslichen Nestbeschmutzung vorzubeugen“, so der Landesobmann der Jungfreiheitlichen Michael Wagner.

„Diese Entgleisung muss auch auf Landesebene entsprechend behandelt werden. Zum einen erwarten wir eine klare Distanzierung der Grünen Partei. Das kann man als Regierungs- und Landtagspartei doch nicht so stehen lassen. Zum anderen muss dringend überprüft werden, welche Förderungen diese Organisation in der Steiermark erhält. Wer so eine Geisteshaltung und Abneigung gegen die eigene Heimat zur Schau stellt, verdient aus unserer Sicht keinen Cent an Steuergeldern“, so Wagner weiter und ergänzt abschließend: „Vom Steuerzahler abcashen und dann solche herabwürdigenden Kampagnen gegenüber der fütternden Hand zu bringen, kann unmöglich toleriert werden.“





Rückfragen & Kontakt:

RFJ Steiermark | Pressedienst

Hans-Sachs-Gasse 10/4, 8010 Graz

Tel.: 0316/7072-0

Email: presse @ rfj-stmk.at

Internet: http://www.rfj-stmk.at