Die neuen Konzeptentwürfe von Jean Nouvel läuten eine neue Ära der Architektur ein: ein weltweit erstes "Meisterwerk", das in den Felsenbehausungen der AlUla im Nordwesten Arabiens versteckt ist.

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - - Diese Weltneuheit im Bereich der kontextbezogenen Architektur wird die Besucher auf eine lebendige sensorische und emotionale Zeitreise mitnehmen und eine neue Ära des Designs einläuten, in der jedes zukünftige Detail eine Geschichte über die Vergangenheit der Landschaft erzählen wird.

- Der Architekt Jean Nouvel feiert AlUla als "das Zusammentreffen von Landschaft und Geschichte; die Geschichte vergangener Zivilisationen in einer außergewöhnlichen Landschaft", wobei die Konzepte einen kuratorischen Ansatz verfolgen.

- Die Entwürfe zeigen Jean Nouvels moderne Auffassung der jahrtausendealten Lebensweise der Nabatäer mit monumentalen, in den Fels gehauenen Entwürfen, die die Landschaft von AlUla nachhaltig respektieren und erhalten, indem sie sich auf Konzepte aus dem nahe gelegenen Hegra, Saudi-Arabiens erstem UNESCO-Weltkulturerbe, stützen.

Die heute enthüllten neuen Konzeptentwürfe für das Sharaan-Resort von Jean Nouvel bieten ein tieferes Verständnis für die kühne Vision des Architekten für AlUla, die kulturelle Oase im Nordwesten Arabiens.

Tief im Sharaan-Naturreservat gelegen, beziehen sich die Entwürfe auf die nahe gelegenen nabatäischen Wunder von Hegra, Saudi-Arabiens erstem UNESCO-Weltkulturerbe. In einer Weltpremiere wird dieses 2.000 Jahre alte architektonische Erbe von Jean Nouvel wiederbelebt, möglicherweise zum ersten Mal seit die Nabatäer in den Millionen Jahre alten Sandsteinfelsen der Region gemeißelt haben.

Als die Konzepte enthüllt wurden, beschrieb der Architekt Jean Nouvel AlUla als "das Zusammentreffen einer Landschaft und Geschichte; die Geschichte vergangener Zivilisationen in einer außergewöhnlichen Landschaft - der einzige Ort, an dem ein solches Meisterwerk geschaffen werden kann."

Nouvel betonte die Bedeutung des Erhalts einer so einzigartigen Landschaft: "AlUla ist ein Museum. Jedes Wadi und jeder Steilhang, jedes Sandfläche und jeder felsige Umriss, jede geologische und archäologische Stätte verdient die größte Beachtung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir ihre ganze Unverwechselbarkeit erhalten und ihre Attraktivität bewahren, die weitgehend auf ihrem abgelegenen und gelegentlich archaischen Charakter beruht. Wir müssen sowohl ein kleines Geheimnis als auch das Versprechen zukünftiger Entdeckungen wahren."

Nouvels Verpflichtung, die Landschaft und das antike Erbe der AlUla zu respektieren, bedeutete nicht, dass er vor modernen architektonischen Ideen zurückschreckte. "AlUla verdient es, ein gewisses Maß an Modernität zu erlangen", deutet er an. "Die Zukunft zu planen ist eine nie endende Verpflichtung, die von uns verlangt, dass wir vollständig an Orten in der Gegenwart leben und gleichzeitig die Vergangenheit wachrufen"

Jean Nouvel erklärt, wie er alte Lebensweisen an unsere moderne Welt anpasst und die Auswirkungen auf Natur- und Stadtlandschaften minimiert. Um dies zu erreichen, hat Nouvel eine neue, noch nie dagewesene Typologie der Architektur eingeführt, die sich der Abstraktion bedient und Skulpturen in der Landschaft selbst erschafft, anstatt mit ihr zu konkurrieren. Inspiriert von den Nabatäern spielt sie mit den alten Lebensweisen, um auf der Gegenwart aufzubauen und den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Jean Nouvel integriert die Art und Weise, wie die Nabatäer mit ihrer Umwelt interagierten, sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung, um sich wieder mit der Erde zu verbinden und nachhaltige Lebensräume zu schaffen, fernab von der Hitze des Sommers und der Kälte des Winters.

Nouvel sieht in diesem Resort eine Gelegenheit, ein starkes räumliches, sensorisches und emotionales Erlebnis an den Grenzen von Natur, Architektur und Kunst zu schaffen - wo der Klang, die Musikalität, die Härte, die Taktilität, die Kraft und die Komplexität der Natur allgegenwärtig sind, von den fein behauenen Steinen auf den Balkonen bis hin zur einzigartigen Granularität jeder Felswand, alles wird zu einem Kunstwerk für sich.

"Unser Projekt sollte das, was die Menschheit und die Zeit gesegnet haben, nicht gefährden", betont Nouvel, "unser Projekt feiert den Geist der Nabatäer, ohne ihn zu karikieren. Diese Schöpfung wird zu einem kulturellen Akt."

Mit einem kuratorischen Ansatz im museographischen Sinne hat Jean Nouvel öffentliche Räume geschaffen, die auf die Freude am Leben dort ausgerichtet sind, bei Tag und bei Nacht, mit all den verschiedenen Farben, Licht, Schatten, Wind, sintflutartigen Regenfällen und dem Lauf der Zeit. Er lädt Reisende ein, sich in jedem Detail seiner Entwürfe auf eine Reise durch Tausende von Jahren von Zivilisationen und geographischen Schichten zu begeben, von der ewigen Haptik der Felsen bis zum weichen Komfort der Sessel, Sofas und Sitze.

Am Ende werden die Gäste tief in ihr Inneres eintauchen auf einer denkwürdigen Reise durch Zeit und Raum, die eine wahre Entdeckung des Wesens von AlUla bietet. Durch immersive Erlebnisse in der Wildnis des Sharaan-Reservats werden die Besucher einen persönlichen Zugang zu den Hunderten von archäologischen Stätten innerhalb von AlUla erhalten. Dieses Maß an Luxus wird jedoch nicht auf Kosten der Naturlandschaft gehen, da das neue Resort auf emissionsfreien Strom und neue Standards der Nachhaltigkeit setzen wird.

Das Sharaan-Resort von Jean Nouvel Resort wird ein Schlüsselelement der Strategie der RCU sein, AlUla als globales Ziel für Kultur, Kulturerbe und Ökotourismus zu entwickeln. Es wurde innerhalb der Charta von AlUla entworfen, einem Rahmendokument, das 12 Leitprinzipien enthält, die die Königliche Kommission für AlUla (RCU) zu einer langfristigen zukünftigen Entwicklung verpflichten. Außerdem wird es durch ein Retreat Summit Centre und Restaurants zur Diversifizierung der Wirtschaft der Region beitragen.

Amr AlMadani, CEO der RCU, sagte: "Diese Konzepte, die Jean Nouvels meisterhafte Innovation in der Architektur zeigen, unterstreichen unser Engagement, AlUla als globales Tourismusziel zu entwickeln, ohne die Geschichte, das Erbe und die Landschaft von AlUla zu beeinträchtigen. Wir sind ein Reiseziel, das von Künstlern gebaut wurde. Sharaan von Jean Nouvel wird auf diesem Vermächtnis aufbauen und zu einer zeitlosen Landschaftsarchitektur werden, die für immer Bestand hat - ein Geschenk an die Welt."

REDAKTIONELLER HINWEIS:

Das neue Jean-Nouvel-Resort, das bis 2024 fertiggestellt werden soll, wird 40 Gäste-Suiten und drei Resort-Villen umfassen. Ein Retreat-Summit-Centre in der Nähe des Resorts wird 14 private Pavillons umfassen.

AlUla wird am 30. Oktober ihre Kulturerbestätten wiedereröffnen, ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung seiner touristischen Ambitionen, darunter das UNESCO-Weltkulturerbe Hegra, das alte Königreich Dadan und die Flüsterschluchten von Jabal Ikmah. Buchungen werden auf der Buchungsseite von Experience AlUla verfügbar sein: https://experiencealula.com/

Bis 2035 rechnet die RCU mit jährlich zwei Millionen Besuchern.

Das neue Resort ist Teil der Entwicklung von AlUla, die sich an 12 strategischen Prinzipien orientiert, die aus dem Rahmenplan und der Charta der Kommission abgeleitet sind. Dieser Entwicklungsansatz schafft ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Erbe, Kunst und Kultur, während gleichzeitig wirtschaftliches Potenzial freigesetzt wird, um neue Möglichkeiten für die lokale Gemeinschaft zu schaffen.

Die Zusammenarbeit unterstützt darüber hinaus das Kulturmanifest der RCU für AlUla, in dem die wichtigsten Kulturlandschaftsentwicklungen, die für das Gebiet in den nächsten 10 Jahren geplant sind, im Einzelnen aufgeführt sind.

Die Menschheitsgeschichte von AlUla begann vor mehr als 200.000 Jahren, doch erst in jüngster Zeit hat der moderne Tourismus begonnen, die Tiefe und Vielfalt seiner Erfahrungen und Attraktionen zu entdecken.

Archäologen aus Saudi-Arabien und der ganzen Welt entdecken diese Kulturlandschaft neu, da die RCU die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der Gemeinden und die Erhaltung des Kulturerbes im Rahmen des Programms Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien unterstützt.

Über AlUla

AlUla liegt 1.100 km von Riad im Nordwesten Saudi-Arabiens entfernt und ist ein Ort mit einem außergewöhnlichen natürlichen und menschlichen Erbe. Das riesige Gebiet, das sich über etwa 23.000 km² erstreckt, umfasst ein üppiges Oasental, hoch aufragende Sandsteinberge und uralte Kulturerbestätten, die Tausende von Jahren zurückreichen.

Die bekannteste und anerkannteste Stätte von AlUla ist Hegra, Saudi-Arabiens erste UNESCO-Welterbestätte. Die 52 Hektar große antike Stadt Hegra war die wichtigste südliche Stadt des nabatäischen Königreichs und besteht aus mehr als 100 gut erhaltenen Gräbern mit kunstvollen, in Sandsteinfelsen gehauenen Vorsprüngen. Aktuelle Forschungen deuten darauf hin, dass Hegra nach der Eroberung der Nabatäer im Jahr 106 n. Chr. der südlichste Außenposten der Römer war.

Neben Hegra beherbergt AlUla eine Reihe faszinierender historischer und archäologischer Stätten wie z. B: das antike Dadan, die Hauptstadt der Königreiche Dadan und Lihyan, die als eine der am weitesten entwickelten Städte des 1. Jahrtausends v. Chr. auf der Arabischen Halbinsel gilt; Tausende von antiken Felskunststätten und Inschriften; und Hijaz-Bahnhöfe.

Über die Königliche Kommission für AlUla

Die Königliche Kommission für AlUla (Royal Commission for AlUla, RCU) wurde per königlichem Erlass eingerichtet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU skizziert einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe des Gebiets bewahrt und gleichzeitig die AlUla-Region als einen wünschenswerten Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen etabliert. Der Plan umfasst ein breites Spektrum von Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst, die die Verpflichtung widerspiegeln, die Prioritäten des Programms Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien in Bezug auf wirtschaftliche Diversifizierung, Stärkung der lokalen Gemeinschaften und Erhaltung des Kulturerbes zu erfüllen.

Über Ateliers Jean Nouvel (AJN)

Ateliers Jean Nouvel (AJN) ist ein weltbekanntes Designunternehmen, das ein multikulturelles Team von 130 Personen aus mehr als zwanzig Ländern vereint. Das AJN vereint die Disziplinen Architektur, Stadtplanung, Innenarchitektur, Landschaftsgestaltung, Grafikdesign und Produktdesign in einer einzigen integrierten Praxis. Das vielfältige, weltumspannende Portfolio des AJN umfasst Museen, Konzertsäle, Konferenzzentren, Theater, Hotels, Wohngebäude, Bürogebäude, Geschäftszentren und Privatwohnungen.

Über Jean Nouvel, geboren 1945 in Fumel, Frankreich. Jean Nouvel war Assistent des Architekten Claude Parent und inspiriert von dem Stadtplaner und Essayisten Paul Virilio, gründete er 1970 sein erstes Architekturbüro. Seine entschiedene Haltung und seine etwas provokanten Ansichten zur zeitgenössischen Architektur im städtischen Kontext haben zusammen mit seiner unfehlbaren Fähigkeit, allen Projekten, die er in Angriff nimmt, Originalität zu verleihen, sein internationales Image geprägt. Seine Werke haben durch zahlreiche prestigeträchtige französische und internationale Preise und Auszeichnungen, darunter den renommierten Pritzker-Preis, der 2008 verliehen wurde, weltweite Anerkennung gefunden.

