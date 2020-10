1 Million: Besucherrekord bei Bundesheer-Leistungsschau

Bundesheer auch im „virtuellen Raum“ Publikumsmagnet

Wien (OTS) - Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher waren auch heuer bei den Feierlichkeiten des Bundesheeres zum Nationalfeiertag dabei - diesmal vor allem am virtuellen Heldenplatz „www.nationalfeiertag2020.jetzt“ sowie vor den Fernsehapparaten während der Liveberichterstattung des ORF sowie privater TV-Sender.

„Ich freue mich, dass es uns trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen der aktuellen Corona-Krise gelungen ist, unser Bundesheer zu so vielen Österreicherinnen und Österreichern in die Wohnzimmer zu bringen. Damit haben wir den 2020 mit Abstand größten Hybrid-Event Österreichs erfolgreich konzipiert und veranstaltet“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Alleine der virtuelle Heldenplatz „nationalfeiertag2020.jetzt“ verzeichnete bis 14:00 Uhr über 500.000 Zugriffe, die Reichweite der ORF-Livesendung betrug 200.000 bis 250.000 Zuseherinnen und Zuseher (Quelle: AGTT / GfK TELETEST), dazu kommt noch die umfangreiche Live-Berichterstattung privater TV-Sender.

Diesmal – im Jubiläumsjahr der 25. Leistungsschau am Heldenplatz – stand die Veranstaltung als sogenannter „Hybrid-Event“ mit Live-Berichterstattung des ORF und privater TV-Sender sowie auch virtuell unter „nationalfeiertag2020.jetzt“ zum Besuch offen. Der bekannte österreichische Filmregisseur und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky gestaltete dafür Kurzfilme über die Kernthemen der Leistungsschau sowie filmische Porträts von Soldatinnen und Soldaten.

Kernthema „Wir schützen Österreich!“ und vier Themeninseln

Grundsätzlich standen die militärischen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag – nicht zuletzt auch aufgrund des 100-jährigen Jubiläums der Bundesverfassung – unter dem Generalmotto „Wir schützen Österreich!“ und präsentierten das Bundesheer als die bewaffnete Streitmacht der Republik Österreich. Seine vielfältigen Aufgaben leiten sich vor allem aus dem Wehrgesetz ab. Das Österreichische Bundesheer steht mit seinen Soldatinnen und Soldaten zur Stelle, um die österreichische Bevölkerung zu schützen.

Die sowohl in den Kurzfilmen als auch bei virtuellen Themeninseln näher dargestellten Themenbereiche der diesjährigen Leistungsschau unter „nationalfeiertag2020.jetzt“ umfassen Informationen zur militärischen Landesverteidigung als Kernaufgabe des Bundesheeres, zum Katastrophenschutz, zum aktuellen Corona-Einsatz (unter erstmaliger Aufbietung der Miliz) sowie zum besonderen Jubiläum „60 Jahre Auslandseinsatz“.

„Schaut Heer“ am virtuellen Heldenplatz

Im Mittelpunkt des virtuellen Heldenplatzes stehen vier spektakuläre 360° VR-Panoramen: ein Mannschaftstransportpanzer Pandur „Evolution", das Transportflugzeug C-130 „Hercules“ in der MEDEVAC-Konfiguration, der S-70 „Black Hawk“ und der Puch G „Sandviper“ des Jagdkommandos.

Virtueller Heldenplatz „nationalfeiertag2020.jetzt“ weiterhin online.

Zudem wurden über 3 Millionen AdImpressions für den virtuellen Heldenplatz „www.nationalfeiertag2020.jetzt“ mit Bildern von den militärischen Feierlichkeiten am Heldenplatz sowie mit spektakulären 360°-Panoramen militärischer Großgeräte ausgespielt. Die Website „www.nationalfeiertag2020.jetzt“ bleibt auch weiterhin online. Im Mittelpunkt des virtuellen Heldenplatzes stehen vier spektakuläre 360°-Panoramen eines PANDUR „Evo“, S-70 Black Hawk, C 130-Hercules sowie SANDVIPER, mit denen jede Interessierte und Interessierter detailreiche Ansichten der ausgestellten Geräte von innen und außen erhalten können. Diese Panoramen setzen sich aus insgesamt 1.200 Einzelbildern zusammen und bieten auf der Bundesheer-Website viele in dieser Form noch nie dagewesene Bilder.

