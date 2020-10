Kundgebung: Kündigungswelle beim Winterpaket

Initiative Sommerpaket verlangt Aufklärung um "Anstellungsverbote" bei Wiener Rotem Kreuz

Wien (OTS) - Langjährige Mitarbeiter_innen der Wiener Wohnungslosenhilfe wurdenwegen vermeintlicher politischer Aktivitäten und Engagement für mehr Sicherheit in der Covid-19-Pandemie nicht wieder eingestellt.

Anfang September erfuhren regelmäßig saisonal angestellte Mitarbeiter_innen der Wiener Wohnungslosenhilfe, die mehrere Jahre lang im Rahmen des Winterpaketes für das Rote Kreuz als Betreuer_innen tätig waren, dass sie ab der kommenden Saison keine Anstellung mehrerhalten werden. Wortlaut: "Auf Grund der Hausleitung nicht im Detail bekannter Vorfälle und Ereignisse eine Absage durch die Bereichsleitungangetragen wurde." Auf Nachfrage wurde ihnen telefonisch mitgeteilt, dass mindestens 7 Angestellte auf einer internen Liste stünden, weil sie, so der Vorwurf, bei der Initiative Sommerpaket engagiert gewesen seien und an Kundgebungen teilgenommen hätten. Zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs wurde in Form von betriebsinterner Kritik auf fehlende Sicherheitsstandards hingewiesen. Auch das wird den Kolleg_innen nun zur Last gelegt.

Eine Betroffene gibt zu bedenken: "Eigentlich wollten wir uns nur konstruktiv zur Bewältigung der für uns alle schwierigen und neuen Situation einbringen. Dass das die Antwort darauf ist, darüber bin ich echt schockiert." Für viele bedeutet die Arbeit im Winterpaket eine fixe Einkommensquelle, die nun einigen langjährigen Mitarbeitenden kurzerhand verwehrt wurde. „Uns wurde bestätigt, dass es in keinster Weise an unserer Arbeitsleistung gemangelt hat. Wir haben sogar ein makelloses Dienstzeugnis erhalten. Das war eine politische Entscheidung. Und deswegen antworten wir jetzt mit politischen Mitteln!", verkündeteine der betroffenen ehemaligen Angestellten.

Gemeinsam mit der Initiative Sommerpaket, unterstützt von der Initiative "Sozial aber nicht blöd" und dem "Wiener Arbeiter*innen Syndikat", halten die Betroffenen zum Start des heurigen Winterpaketes am 28.10.20 um 7:30 Uhr eine Kundgebung vor der Zentrale des Wiener Roten Kreuzes, Nottendorfer Gasse 21, 1030 Wien, ab. Die Initiative Sommerpaket ist ein Zusammenschluss von Basismitarbeiter_innen verschiedener Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe, der öffentlich auf Missstände in der Versorgungvon obdach- und wohnungslosen Menschen hinweist und sich für bessere Arbeitsbedingungen des betreuenden Personals einsetzt.

Kundgebung: Kündigungswelle beim Winterpaket

Datum: 28.10.2020, 07:30 - 08:30 Uhr

Ort: Wiener Rotes Kreuz

Nottendorfer Gasse 21, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Initiative Sommerpaket

06508151603

https://sommerpaket.noblogs.org/