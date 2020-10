Gesuchter rammt Polizist mit PKW – Tatverdächtiger nun festgenommen

Vorfallszeit: 22.10.2020, 18:30 Uhr, Vorfallsort: 20., Engerthstraße

Wien (OTS) - Am 21.10.2020 berichtete die Wiener Polizei mittels Presseaussendung über einen Vorfall, bei dem ein Polizeibeamter einen amtsbekannten 28-Jährigen (Stbg.: Österreich) anhalten wollte, da der Mann wegen gefährlicher Drohung mittels Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien gesucht und auch mehrere Strafbeträge im fünfstelligen Bereich zur Bezahlung offen hatte. Beim Versuch den Mann anzuhalten, lenkte dieser seinen PKW auf den Gehsteig und rammte den Polizisten, verletzte ihn dabei und konnte vorerst flüchten.

Durch intensive Fahndungsmaßnahmen ist es dem Landeskriminalamt Wien, Zentrum Ost, gelungen, den Aufenthaltsort des dringend tatverdächtigen Mannes zu ermitteln. In den gestrigen frühen Abendstunden erfolgte dann der Zugriff in der Zielwohnung mit Unterstützung der WEGA, wobei der 28-Jährige kurzzeitig auf ein Fensterbrett der im 3. Stock gelegenen Wohnung flüchtete, jedoch nach kurzem Zureden von selbst wieder in das Innere kletterte. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

