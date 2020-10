Max Franz wird neuer Markenbotschafter von ELK

Der Skirennläufer wohnt schon seit einigen Jahren in einem ELK Haus.

Schrems (OTS) - Der Skirennläufer Max Franz wohnt schon seit einigen Jahren in einem ELK Haus und so ist es kein Wunder, dass er zum neuen Markenbotschafter von Österreichs größtem Hausbauunternehmen wird. Als Startschuss für die neue Zusammenarbeit hat Max Franz das neue Musterhaus ELK Design 130 im Musterhauspark Eugendorf offiziell eröffnet.

Bei der Suche nach einem Markenbotschafter war ELK vor allem wichtig, dass die Person hinter dem Produkt und der Marke steht sowie die Begeisterung authentisch vermitteln kann. Deshalb ist die Wahl auch auf Max Franz gefallen. „ Max ist nicht nur einer der bekanntesten und beliebtesten Skifahrer, sondern zählt auch zu unseren über 50.000 zufriedenen Kunden. Er ist ein idealer Botschafter für unsere Marke, denn er kann aus tiefer Überzeugung für ELK sprechen. Zusätzlich passt er mit seiner natürlichen, offenen und professionellen Art genau zu unserer ELK Family “, so Thomas Scheriau, Geschäftsführer von ELK.

Max Franz zu dem neuen Engagement: „ Von Anfang an hat mich bei ELK die hohe Qualität, das moderne Design und vor allem der persönliche Service überzeugt. Ich freue mich darauf nun andere Menschen für dieses tolle Unternehmen zu begeistern und ihnen die Sicherheit zu geben, dass ELK der der richtige Partner beim Hausbau ist. “

Der Skirennläufer wohnt mit seiner Frau bereits seit einigen Jahren in einem ELK Haus und weiß sein gemütliches Zuhause sehr zu schätzen: „ Nach einem anstrengenden Trainingstag gibt es nichts Schöneres als nach Hause zu kommen. Hier kann ich mich entspannen und neue Kräfte sammeln. Als leidenschaftlicher Heimwerker nutze ich meine Freizeit auch, um mein Zuhause stets zu verschönern. “

Im weiteren Verlauf der Partnerschaft werden zahlreiche Werbekampagnen mit Max Franz entstehen, in denen er seine wertvollen Erfahrungen und Tipps zum Thema Hausbau weitergibt.

Über ELK:

Die ELK Fertighaus GmbH ist ein österreichisches Unternehmen mit rund 1.200 Mitarbeitern. Als Marktführer am heimischen Fertighausmarkt mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und über 50.000 zufriedenen Kunden steht ELK für höchste Qualität, ein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis und umfassenden Service. Zur ELK Fertighaus GmbH gehören neben ELK die Fertighausanbieter ZENKER und Hanlo, der Fenster- und Türenproduzent WindowStar sowie der Bauträger ELK BAU.

Über Max Franz:

Max Franz ist ein österreichischer Skirennläufer. Er ist der Cousin des ehemaligen Skirennläufers Werner Franz und vor allem in den schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G erfolgreich. Seit 2012 gehört er der Nationalmannschaft des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) an. Seinen großen Durchbruch schaffte er im Dezember 2016: Er gewann sensationell die Abfahrt in Gröden und feierte in seinem 91. Rennen seinen ersten Weltcupsieg.

Rückfragen & Kontakt:

Hannes Artner, MA

ELK Marketingleiter

+43 664 881 565 43

hannes.artner @ elk.at

https://www.elk.at