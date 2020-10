1. Wasserwanderweg: Den Weg des Wiener Wassers live erleben

Wien (OTS) - Wien ist die einzige Millionenstadt, die flächendeckend mit frischem Hochquellwasser versorgt wird. Wie das Wasser in die Stadt kommt und wie es überhaupt dazu kam, findet man am 1. Wiener Wasserwanderweg zwischen Rax und Schneeberg heraus.

Von den Alpen in die Stadt: Über 150 Kilometer legt das Wiener Wasser zurück, um von den Quellgebieten der I. Hochquellenleitung im Rax-Schneeberg-Gebiet zu den Wiener Haushalten zu gelangen. Seit 1998 kann man das Wasser auf einem Teil der Strecke begleiten: am 1. Wiener Wasserwanderweg im wild-romantischen Höllental beziehungsweise in der sanft-hügeligen Thermenregion südlich von Wien.

Der erste Teil der Wanderung beginnt in Kaiserbrunn beim Wasserleitungsmuseum. Er verläuft entlang der Trassenführung der I. Hochquellenleitung nach Gloggnitz. Die gesamte Wanderung hat eine Länge von 19 Kilometern und dauert etwa 5 Stunden.

Der zweite Wandertag führt vom Bahnhof Bad Vöslau bis nach Mödling – ebenfalls entlang der I. Hochquellenleitung. 18 Kilometer lang ist der Wanderweg und rund 4 Stunden die Gehzeit. Beide Abschnitte können nur mit festem Schuhwerk bestritten werden.

Das Wasserleitungsmuseum Kaiserbrunn kann ebenfalls besichtigt werden. Es wurde im Haus des ersten Wasseraufsehers eingerichtet und bringt allen Besucherinnen und Besuchern die Geschichte der Wiener Wasserversorgung noch bis 1. November näher.

Ein Tagesausflug für den Feiertag und die Herbstferien

Die Ausgangspunkte beider Wanderungen sind mit Bahn und Bus von Wien aus gut erreichbar – ideal für Wanderungen mit der ganzen Familie. „Ich lade die Wiener Bevölkerung ein, das verlängerte Wochenende zu nutzen und sich den Ursprung unseres köstlichen Wiener Hochquellwassers vor Ort anzusehen. Am Wanderweg – bei der auf weiten Strecken unser weltberühmtes Trinkwasser unmittelbar neben Ihnen durch einen Stollen im Berg fließt – können Sie die Natur genießen und bekommen darüber hinaus eine gute Vorstellung davon, wie das kristallklare Wasser nach Wien gelangt“, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

