ÖAMTC: Demonstration am Schwarzenbergplatz

Stau am Rennweg und Prinz-Eugen-Straße im Frühverkehr

Wien (OTS) - „Am Rennweg steht der Verkehr schon bis zur Landstraßer Hauptstraße, auf der Prinz-Eugen-Straße bis zum Gürtel zurück“, meldeten die ÖATC-Mobilitätsinformationen am Freitagmorgen gegen 8:00 Uhr. Laut Polizei war der Schwarzenbergplatz wegen einer Spontandemonstration in Richtung Ring gesperrt worden. „Die angemeldete Demo "Klimagerechte Mobilität und Systemwandel" wird uns wohl noch den ganzen Vormittag beschäftigen. Besonders am Getreidemarkt, Ring und Franz Josefs Kai ist mit Verzögerungen zu rechnen“, so der ÖAMTC

