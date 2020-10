ÖSTERREICH: Neue Corona-Verordnung tritt erst mit Sonntag, 0 Uhr in Kraft

Verordnung soll heute noch veröffentlicht werden, aber erst am Sonntag in Kraft treten

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH auf ihrer

Online-Seite oe24.at berichtet, wird die neue Corona-Verordnung erst am Sonntag um 0 Uhr in Kraft treten. Also zwei Tage später, als ursprünglich geplant.

Das erfuhr ÖSTERREICH aus dem Gesundheitsministerium. Man wolle den Österreichern "genügen Zeit geben", sich mit den neuen Regeln vertraut zu machen. Veröffentlicht soll die Verordnung noch im Laufe des heutigen Abends werden.

