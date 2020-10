Seniorenbund Kärnten – Scheucher-Pichler: „Sozialhilfegesetz unterstützt pflegende Angehörige und Senioren“

Sozialhilfegesetz schafft neue Gerechtigkeit durch mehr Sach- statt Geldleistungen. Es profitieren Kinder, Alleinerzieher, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderung und Senioren.

Klagenfurt (OTS) - Am Donnerstag wurde im Kärntner Landtag endlich das lang ersehnte Sozialhilfegesetz beschlossen, welches für mehr Treffsicherheit bei Sozialleistungen sorgen soll. Aus Sicht des Seniorenbundes Kärnten wurden hier gute Möglichkeiten gewählt, um die Prozesse der Hilfeleistung zu verbessern. „Als einer der größten Vereine, die sich für die Anliegen der Kärntner Senioren einsetzen, sind wir natürlich sehr erfreut über diese neuen Regelungen. Sie ermöglichen nicht nur, dass besser geholfen werden kann, sondern tragen auch Sorge dafür, dass diese Hilfe auch dort ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird,“ so die Obfrau des Kärntner Seniorenbundes.

Zu den beschlossenen Maßnahmen zählt unter anderem auch, dass der Anteil an Sachleistungen wesentlich erhöht werden soll. Der Seniorenbund Kärnten begrüßt diesen Schritt sehr, da missbräuchliche Verwendung so verhindert werden kann. „Schon lange arbeiten diverse Hilfsorganisationen in Kärnten mit der Unterstützung in Form von Sachmitteln, gut, dass jetzt auch das Land Kärnten im Sozialhilfegesetz diesen Weg einschlägt“, so Scheucher-Pichler.

Besonders begrüßt Scheucher-Pichler auch die Besserstellung von pflegenden Angehörigen. Denn: Im neuen Sozialhilfegesetz wird das Pflegegeld nicht mehr als Einkommen gewertet. Die bessere Unterstützung von pflegenden Angehörigen ist auch ein wesentlicher Eckpunkt in der bevorstehenden Pflegereform, zeigt sich Scheucher-Pichler erfreut.

