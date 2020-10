SPÖ Kärnten hält in Villach erste digitale Delegiertenkonferenz erfolgreich ab

Kaiser, Sucher: Herzliche Gratulation Günther Albel - mit 97,5 Prozent als Kandidat zur Gemeinderatswahl 2021 bestätigt - die SPÖ Kärnten App ermöglichte virtuelle Abstimmung

Klagenfurt (OTS) - Wie wichtig und richtig die Digitalisierungsoffensive der SPÖ Kärnten in den letzten Jahren war, hat sich gestern, Mittwoch, erneut bewiesen: Erstmals konnten die SPÖ Delegierten von Villach über die SPÖ Kärnten App ihren Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl 2021 wählen. 123 Delegierte waren eingeloggt, 119 Stimmen wurden abgegeben - Günther Albel wurde mit 97,5 Prozent erneut zum Spitzenkandidaten zur Bürgermeisterwahl bestätigt.

„Gerade in Zeiten von Corona ist demokratische Mitbestimmung wichtig und notwendig. Ich freue mich, dass wir als SPÖ Kärnten rechtzeitig die Weichen für eine moderne politische Kommunikation gestellt haben und heute auf ein verlässliches Werkzeug zurückgreifen können, dass österreichweit bereits von zahlreichen anderen SPÖ Landesorganistionen übernommen wurde“, so SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser, der Günther Albel noch einmal auf das Herzlichste zur Wahl gratulierte.

Vzbgm. in Irene Hochstättner-Lackner moderierte den Abend, LH Peter Kaiser, AK Präsident Günther Goach und Bgm. Günther Albel hielten Ansprachen - doch die gesamte Konferenz fand digital statt. Die Bühne wurde abgefilmt und online gestreamt. Mittels speziellen Zugangscodes wurde den Delegierten ein eigener Bereich in der App freigeschalten. In diesem Bereich in der App konnte man via Livestream die Konferenz verfolgen und LIVE an der Abstimmung teilnehmen.

„Keine langen Schlangen vor den Wahlurnen, kein langes Auszählen der Stimmabgaben - einmal mehr hat sich der Wert unsere SPÖ Kärnten App als universelles „Schweizer Messer“ unserer digitalen Kommunikation bewiesen“, zeigt sich SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher zufrieden.

Die digitale Delegiertenkonferenz zum Nachsehen: https://player.vimeo.com/video/470954551

