„Vera“ am 23. Oktober in ORF 2

Mit Lukas Hasler, Dr. Wilfried Feichtinger & DDr. Michael Feichtinger

Wien (OTS) - Ein Weltmeister an der Orgel und zwei Kinderwunsch-Erfüller – in einer neuen Ausgabe von „Vera“ spricht Vera Russwurm am Freitag, dem 23. Oktober 2020, um 21.20 Uhr in ORF 2 unter anderem mit Orgelweltmeister Lukas Hasler und Professor Dr. Wilfried Feichtinger, dem Vorreiter der künstlichen Befruchtung in Österreich, sowie dessen Sohn und Nachfolger DDr. Michael Feichtinger zum Thema „Design-Baby.

Der 24-jährige Steirer Lukas Hasler, der aktuelle Weltmeister im Orgelspiel und gefragter Organist in ganz Europa, Asien und den USA, erzählt von einem zufälligen Treffen in New York mit Hollywood-Star Adam Sandler und dem Star von „King of Queens“, Kevin James. Außerdem zu Gast: Professor Dr. Wilfried Feichtinger, der Arzt, dem Anfang der 1980er Jahre die erste In-vitro-Befruchtung in Österreich geglückt ist, hat mittlerweile über 15.000 Paare zu glücklichen Eltern gemacht. Nun übergibt der siebenfache Vater sein Babywunsch-Institut an seinen Sohn Michael, ebenfalls ein „Kinderwunsch-Erfüller“. Vater und Sohn sprechen mit Vera Russwurm über die neuesten Entwicklungen zum Thema „Design-Baby“.

