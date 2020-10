Die erste Wahl für 100% pflanzliche Cremigkeit - Rama zum Aufschlagen und Rama zum Kochen ab sofort im Kühlregal

Wien (OTS) - Cremiger Genuss und pflanzliche Ernährung – passt das zusammen? Ab sofort schon, denn mit den neuen pflanzlichen Schlagobersalternativen von Rama hat jetzt jeder die Wahl! Rama zum Aufschlagen 100% Pflanzlich bringt frischen Wind in Kuchen- und Tortenkreationen. Und mit Rama zum Kochen 100% Pflanzlich werden Suppen und Saucen wunderbar cremig bei nur halb so viel Fett.

100% Geschmack, 100% Genuss, 100 % Pflanzlich. Jetzt neu im österreichischen Handel!

Man muss kein Veganer sein, um die 100 Prozent pflanzliche Rama zum Aufschlagen und Rama zum Kochen zu lieben. Denn die veganen Alternativen haben neben ihrem Beitrag zu einer pflanzlichen Ernährung einen weiteren Vorteil gegenüber klassischem Schlagobers: Mit ihnen gelingt jedes Gericht! Sie kombinieren milden, frischen Geschmack mit höchster Qualität

Rama steht für Tradition und nicht umsonst vertraut man tagtäglich und seit vielen Jahren in Österreichs Küchen auf diese Marke. Ob beim Kochen, Braten oder Backen – Rama hat das passende Produkt, mit dem jedes Gericht gelingt und schmeckt!

Jetzt gibt es für alle, die gerne auf Milchprodukte und Produkte tierischen Ursprungs verzichten und trotzdem 100 Prozent Genuss und Geschmack erleben wollen, die perfekte pflanzliche Alternative zu herkömmlichem Schlagobers: die neue Rama zum Aufschlagen 100% Pflanzlich und die neue Rama zum Kochen 100% Pflanzlich.

Ob für süße Speisen, Desserts und Kuchen – die neue Rama zum Aufschlagen 100% Pflanzlich ist die perfekte, vegane Wahl für einen vollmundigen, cremigen Geschmack und vielfältigen Einsatz. Sie ist leicht aufzuschlagen, besitzt eine sehr gute Standfestigkeit und passt auch zu herzhaften Gerichten. Rama zum Aufschlagen 100% Pflanzlich enthält mit 31 Prozent Fett etwas weniger Fett als herkömmlicher Schlagobers.

Eine cremige Liaison

Als pflanzliche Alternative zu klassischem Obers erfüllt Rama zum Kochen 100% Pflanzlich alle Voraussetzungen als neues Lieblingsprodukt. Sie verleiht warmen Gerichten, cremigen Saucen oder Suppen das perfekte Etwas und kommt auch darüber hinaus bei zahlreichen Gelegenheiten in der Küche zum Einsatz. Ihre Pluspunkte gegenüber Sahne: Sie gerinnt nicht und bindet die verschiedenen Zutaten damit immer optimal. Darüber hinaus besitzt sie mit 15 Prozent nur halb so viel Fett wie herkömmliche Schlagsahne – und das bei vollem Geschmack und perfekt ausgewogener Konsistenz.

Pflanzlicher Genuss

Rama zum Aufschlagen und Rama zum Kochen 100% Pflanzlich tragen zum Gelingen der Speisen bei und sie passen in jeden Ernährungsplan. Ob vegan, flexitarisch, laktoseintolerant oder einfach nur offen für pflanzliche Alternativen – hier kommt jeder auf seine Kosten. Mit Linsenprotein und ohne Soja erfüllen sie auch höchste Ansprüche an eine ausgewogene Ernährung. Als 100 Prozent pflanzliche Produkte unterstützen sie zudem bei einem nachhaltigen Lebensstil, da pflanzliche Ernährung einen wichtigen Beitrag zur Verlangsamung der globalen Klimaerwärmung leistet. Denn Getreide und Gemüse verursachen die wenigsten Treibhausgase pro Portion, Fleisch und Milchprodukte die höchsten.

Die beiden pflanzlichen Schlagobersalternativen von Rama sind im Becher mit 200 ml seit Kurzem in immer mehr Märkten erhältlich und im Kühlregal zu finden. (UVP 1,19 Euro)

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier. Copyright siehe Bilddateiname.

Über Upfield

Bei Upfield machen wir die Menschen gesünder und glücklicher mit wohlschmeckenden, pflanzlichen Ernährungsprodukten, die besser für unseren Planeten sind. Als globales Unternehmen auf pflanzlicher Basis ist Upfield mit mehr als 100 Marken die Nummer 1 unter den Herstellern von Brotaufstrichen und Käse auf pflanzlicher Basis, darunter die Kultmarken Flora, Rama, Blue Band, Proactiv, Becel, I Can't Believe It's Not Butter, Country Crock und Violife. Mit Hauptsitz in Amsterdam verkaufen wir unsere Produkte in über 95 Ländern und haben 14 Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen beschäftigt über 4100 Mitarbeiter. Seit 1871 sind wir die Autorität in der Kategorie Brotaufstriche, die uns unübertroffene Erfahrung, Know-how und Inspiration verleiht. Wir konzentrieren uns darauf, in dieser neuen Ära führend zu sein, indem wir uns darauf konzentrieren, gesündere Produkte zu liefern, die gut schmecken und eine überlegene Qualität haben, und uns dabei helfen, unsere Mission "Bessere Zukunft auf pflanzlicher Basis" zu verwirklichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.Upfield.com

Rückfragen & Kontakt:

Chapter 4

Maria Choynowski

Telefon: 01 353 24 24 15

E-Mail: m.choynowski @ chapter4.at



Upfield

Sigrid Anna Kuhn

E-Mail: sigrid-anna.kuhn @ upfield.com