SPAR zahlt erneut „Danke-Prämie“ an Belegschaft aus

Als Dankeschön für den großen Einsatz

Salzburg (OTS) - Für den besonders großen Einsatz in den ersten Tagen des Lockdown im März hat SPAR an die Mitarbeitenden im Verkauf, in der Produktion und im Logistikbereich bereits im April 2020 eine Sonderprämie von insgesamt über 3 Millionen Euro ausgeschüttet. Durch die aktuelle Lage sind viele Mitarbeitende weiterhin besonders gefordert. SPAR wird daher erneut einen Bonus ausbezahlen.



Dr. Gerhard Drexel, Vorstandsvorsitzender: „Geplant war, im Herbst einen zweiten Bonus auszubezahlen. Mit der Ausgestaltung des geplanten Dankeschöns haben wir die KV-Verhandlungen und mögliche dort getroffene Vereinbarungen abgewartet. Nachdem dies nun feststeht, beraten wir aktuell über Höhe und Modus dieser 2. „Danke-Prämie“. Sie soll jedenfalls so schnell wie möglich ausbezahlt werden.“

