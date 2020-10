Equal Pay Day 2020: Gewerkschaft vida fordert gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit

vida-Vondrasek: „Frauen verdienen nicht nur weniger, sondern leisten auch Großteil unbezahlter Arbeit“

Wien (OTS) - „Frauen bekommen für gleichwertige Arbeit im heurigen Jahr durchschnittlich 10.000 Euro brutto weniger als Männer. Das ist eine Schande und beschämend“, sagt Elisabeth Vondrasek, Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft vida. Der diesjährige Equal Pay Day findet österreichweit am 22. Oktober statt. „Das heißt, mit heute arbeiten Frauen bis Jahresende gratis“, ergänzt die Gewerkschafterin.++++

An dem Umstand ändert auch nichts, dass der Equal Pay Day heuer um mehr als eine Woche später begangen wird als noch vor drei Jahren. „Das ist darauf zurückzuführen, dass das Vollzeitdurchschnittseinkommen der Frauen doppelt so stark gewachsen ist als bei den Männern. Das haben die hunderten VerhandlerInnen in den Kollektivertragsrunden mit der Forderung nach der Umsetzung des 1.500-Euro-Mindestlohnes durchgesetzt“, sagt die vida-Gewerkschafterin: „Wir werden auch weiterhin nicht müde, für gerechte Bezahlung für Frauen zu kämpfen.“

Vondrasek betont, dass sich gerade die Arbeit der Frauen während der Corona-Krise als systemrelevant herausgestellt hat. Zwei Drittel der LeistungsträgerInnen seien Frauen. „Und trotz dieser Systemrelevanz findet man es nicht wichtig genug, den Frauen für gleiche Arbeit das gleiche zu bezahlen wie Männern. Das kann einfach nicht sein“, sagt Vondrasek. Das Ergebnis: 76 Prozent der Reinigungskräfte und 70 Prozent der Friseurinnen kommen mit ihrem Einkommen nur knapp oder nicht aus.

Dass Frauen auch noch mit Doppelbelastung konfrontiert sind – also Job und Familie – schlage dem Fass den Boden aus. „Frauen leisten nach wie vor einen Großteil der unbezahlten Arbeit“, sagt Vondrasek, die unterstreicht, dass Eltern gerade jetzt nicht allein gelassen werden dürfen. Schon im Frühjahr hatte Homeschooling Erziehungsberechtigte vor große Hürden gestellt und es dürfe nicht zugelassen werden, dass Frauen erneut in Bedrängnis kommen und sich zwischen Job und Familie entscheiden müssen.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Martin Mandl

Mobil: 0660/52 12 646

martin.mandl @ vida.at

www.vida.at