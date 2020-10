Strenge Corona-Bestimmungen für die Weihnachtsmärkte 2020

Wiener Marktamt genehmigte 18 Weihnachtsmärkte mit 852 Marktständen mit strengen Corona-Präventionsmaßnahmen

Wien (OTS) - Unter ganz speziellen Voraussetzungen mit einer Vielzahl von Corona-Sicherheitsmaßnahmen öffnen heuer in Wien 18 Weihnachtsmärkte mit insgesamt 852 Ständen. Die ersten stehen mit dem 12. November für Besucherinnen und Besucher offen. Die Betreiber der einzelnen Märkte haben im Vorfeld ein umfassendes Corona-Präventionskonzept in Abstimmung mit den Hygienefachärzten Universitätsprofessor Hans-Peter Hutter und Dozent Hannes Moshammer erarbeitet. Es wurde von der Wiener Wirtschaftskammer beauftragt, für die ordnungsgemäße Abhaltung der Märkte sind die einzelnen Weihnachtsmarkt-BetreiberInnen zuständig:

Auf allen Weihnachtsmärkten gilt Maskenpflicht für BesucherInnen und Standbetreiber sowie die Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstandes

Ausreichend Platz durch weniger Standln, insgesamt gibt es 178 Marktstände auf den bewilligten Weihnachtsmärkten weniger als im Vorjahr, um Engstellen zu vermeiden

VeranstalterInnen beschäftigen zusätzliche OrdnerInnen, die auf die Einhaltung der Covid19-Bestimmungen hinweisen.

Es gibt auf allen Märkten ausreichend Desinfektionsmittel

Die Wiener Weihnachtsmärkte sind keine Veranstaltungen und keine Partymeile. Sie sind ein Stück der jahrhundertelangen Tradition vor dem Weihnachtsfest und für viele Menschen ein unverzichtbares Stück „Wiener Kultur“. Es geht aber nicht nur darum, den Menschen in dieser schwierigen Zeit - trotz aller aus Präventionsgründen erforderlichen Maßnahmen und Einschränkungen - mit diesen Märkten ein Stück „Normalität in der Weihnachtszeit“ anzubieten. Sie sollen auch beizutragen, dass der Freizeitkonsum in der kalten Jahreszeit nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern auch im Freien stattfinden kann.

Marktamt kontrolliert Einhaltung der Lebensmittelhygiene

Wie jedes Jahr kontrolliert das Marktamt auch heuer wieder sämtliche Lebensmittel- und Gastronomiestände auf die Einhaltung der Lebensmittelhygiene, außerdem werden Lebensmittelproben gezogen. Aufgrund der strengen Kontrollen gab es im letzten Jahr kaum Beanstandungen bei Lebensmitteln bei den Adventmärkten.

Grundvoraussetzung für das Funktionieren der heurigen Weihnachtsmärkte in Wien ist jedenfalls das verantwortungsvolle Verhalten der BesucherInnen. Das Marktamt appelliert an alle BesucherInnen, die Corona-Schutzmaßnahmen, insbesondere die Maskenpflicht und den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten! Verantwortlich für die ordnungsgemäße Abhaltung sind die einzelnen Weihnachtsmarkt-BetreiberInnen.

Folgende von privaten Organisator*innen veranstaltete Advent- und Weihnachtsmärkte werden in Wien abgehalten (Stand 20.10.2020):

Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien 1

Wien 1 Anzahl der Stände 125 davon 18 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 23.12.2020, So-Do: 11.00-21.30 Uhr, Fr-Sa: 11.00-22.00 Uhr

24.12.2020: 11.00-19.00 Uhr, 25.+26.12.2020: 11.00-21.30 Uhr

www.christkindlmarkt.at

0660/490 55 61 (Fr. Herburger)

Altwiener Christkindlmarkt, Wien 1, Freyung

Wien 1, Freyung Anzahl der Stände 41 davon 9 Gastronomie

Öffnungszeiten: 21.11.2020 bis 23.12.2020, Täglich 10.00-21.00 Uhr

www.altwiener-markt.at

0680/133 58 75 (Fr. Holzer)

Weihnachtsmarkt Am Hof, Wien 1

Wien 1 Anzahl der Stände 76 davon 25 Gastronomie Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 23.12.2020, Mo-Do: 11.00-22.00 Uhr, Fr-So: 10.00-22.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt-hof.at

01/479 89 89 (Hr. Lehner)

Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz, Wien 1

Wien 1 Anzahl der Stände 72 davon 12 Gastronomie Öffnungszeiten: 18.11.2020 bis 23.12.2020, So-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-Sa: 11.00-22.00 Uhr

24.12.2020: 11.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2020: 11.00-19.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt.at

01/ 407 31 30 (Hr. Klement)

Adventgenussmarkt bei der Oper, Wien 1, Mahlerstraße 6

Wien 1, Mahlerstraße 6 Anzahl der Stände 11 davon 1 Gastronomie, Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 23.12.2020, Täglich 11.00-21.00 Uhr

www.adventgenussmarkt.at

01/493 20 29 (Hr. Haas)

Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, Wien 1

Wien 1 Anzahl der Stände 43 davon 5 Gastronomie, Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 23.12.2020, Täglich 11.00-21.00 Uhr, 24.12.2020: 11.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2020: 11.00-19.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt.at

01/ 407 31 30 (Hr. Klement)

K. u. k. Weihnachtsmarkt Michaelerplatz, Wien 1

Wien 1 Anzahl der Stände 15 davon 3 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 26.12.2020, Täglich 11.00-20.00 Uhr

www.kuk-weihnachtsmarkt.at

0660/4905561 (Fr. Herburger)

Adventmarkt der Bio-Bauern auf der Freyung, Wien 1, auf d. Freyung vor dem Palais Harrach

Wien 1, auf d. Freyung vor dem Palais Harrach Anzahl der Stände 18 davon 4 Gastronomie

Öffnungszeiten: 20.11.2020 bis 23.12.2020, Täglich 10.00-19.30 Uhr

www.biobauernmarkt-freyung.at

06641619823 (Hr. Schrott)

Weihnachtsdorf Schoss Belvedere, Wien 3, Oberes Belvedere

Wien 3, Oberes Belvedere Anzahl der Stände 42 davon 6 Gastronomie

Öffnungszeiten: 22.11.2020 bis 23.12.2020, Mo-Fr: 11.00-21.00 Uhr, Sa-So: 10.00-21.00 Uhr

24.12.2020: 11.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2020: 10.00-19.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt.at

01/407 31 30 (Hr. Klement)

Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, Wien 4, Resselpark

Wien 4, Resselpark Anzahl der Stände 81 davon 13 Gastronomie, Öffnungszeiten: 20.11.2020 bis 23.12.2020, Täglich 11.00-21.00 Uhr

www.divinaart.at

0664/445 77 38 (Hr. Trabe)

Adventmarkt Mariahilf, Wien 6+7, Mariahilfer Straße und vor der Kirche Mariahilf

Wien 6+7, Mariahilfer Straße und vor der Kirche Mariahilf Anzahl der Stände 16 davon 5 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 24.12.2020, Täglich 10.00-20.00 Uhr

24.12.2020: 10.00-17.00 Uhr,

0660/4905561 (Fr. Herburger)

Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Wien 7, Spittelbergviertel

Wien 7, Spittelbergviertel Anzahl der Stände 128 davon 20 Gastronomie, Öffnungszeit: 13.11.2020 bis 23.12.2020, Mo-Do: 14.00-21.00 Uhr, Fr: 14.00-21.30 Uhr, Sa und am 7.12.20: 10.00-21.30 Uhr, So/Feiertag: 10.00-21.00 Uhr

www.spittelberg.at

0699/124 88 593 (Hr. Lind/Hr. Schmid)

Weihnachtsdorf Unicampus/Altes AKH, Wien 9, Alser Str. Hof I im Alten AKH

Wien 9, Alser Str. Hof I im Alten AKH Anzahl der Stände 47 davon 7 Gastronomie, Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 23.12.2020, Mo-Mi: 14.00-22.00 Uhr, Do-Fr: 14.00-23.00 Uhr, Sa: 11.00-23.00 Uhr, So: 11.00-21.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt.at

01/407 31 30 (Hr. Klement)

Adventmarkt Favoriten, Wien 10, Fußgängerzone Favoriten

Wien 10, Fußgängerzone Favoriten Anzahl der Stände 17 davon 3 Gastronomie, Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 23.12.2020, Mo-Sa: 9.00-20.00 Uhr, So: 12.00-20.00 Uhr, 24.12.2020: 9.00-17.00 Uhr

0660/4905561 (Fr. Herburger)

Adventmarkt Meidling, Wien 12, Meidlinger Hauptstraße und am Meidlinger Platzl

Wien 12, Meidlinger Hauptstraße und am Meidlinger Platzl Anzahl der Stände 12 davon 2 Gastronomie, Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 23.12.2020, Täglich 10.00-20.30 Uhr, 24.12.2020: 10.00-18.00 Uhr

0660/4905561 (Fr. Herburger)

Kultur- u. Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien 13, Ehrenhof Schloss Schönbrunn

Wien 13, Ehrenhof Schloss Schönbrunn Anzahl der Stände 72 davon 13 Gastronomie

Öffnungszeiten: 21.11.2020 bis 23.12.2020, Täglich 10.00-21.00 Uhr

24.12.2020: 10.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2020: 10.00-18.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt.co.at

01/817 416 50 (Fr. Schmidle)

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark, Wien 18, Türkenschanzpark

Wien 18, Türkenschanzpark Anzahl der Stände 21 davon 7 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.2020 bis 23.12.2020, Mo-Fr: 15.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 12.00-22.00 Uhr, 24.12.2020: 12.00-16.00 Uhr

www.weihnachtimpark.at

0664/993 49 35 (Hr.Roman)

Adventmarkt Floridsdorf, Wien 21, Franz Jonas Platz

Wien 21, Franz Jonas Platz Anzahl der Stände 15 davon 3 Gastronomie

Öffnungszeiten: 12.11.2020 bis 23.12.2020, Täglich 8.00-22.00 Uhr, 24.12.: 8.00-18.00 Uhr

0676/739 61 61 (Fr. Wawra)

